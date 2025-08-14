Bilbok segurtasuna indartuko du Aste Nagusira begira, edozein erasoren prebentzioan arreta jarrita
Gainera, alkoholemiaren eta drogen kontsumoaren prebentziozko kontrolak indartuko dira, eta legez kanpoko kaleko salmenta ere kontrolatuko da. Herritarrek edozein unetan jarri ahal izango dituzte salaketak.
Bilbok segurtasun-dispositibo berezia jarriko du martxan Aste Nagusira begira, Udaltzaingoaren eta Ertzaintzaren patruilekin koordinatuta. Eguneko 24 orduetan arituko dira, arreta berezia jarrita jai-eremuan, eta lehentasuna emango diote eraso matxisten eta gorroto-delituen prebentzioari.
Uniformez eta kalez jantzitako agenteek jai-eremuan hara eta hona ibiliko dira, eta lehentasuna emango diete pertsona gehien biltzen diren guneei, hala nola Areatza, Zazpikaleak, Plaza Biribila, Campo Volantin, Erkoreka plaza, Europa parkea, Abandoibarra, Casilda Iturrizar parkea, Moyua plaza edo Etxebarria parkea.
Eremu horietan delituak prebenitzeko eta egiten direnean jarduteko lan egingo da. Jaietan ohikoenak ebasketak dira. Iaz, Aste Nagusian erregistratutako 562 salaketetatik % 72,6 (408) ebasketak izan ziren, batez ere mugikorrenak eta diru zorroenak.
Ebasketaren baten biktima diren herritarrek salaketak jarri ahal izango dituzte "unean bertan", baita lapurreten edo kalteen beste delitu arin batzuen kasuan ere, udaltzainek salaketa-akta aldean eramago dute-eta.
Segurtasun-dispositiboak eraso sexisten aurkako prebentzioan eta jarduketan ere izango du eragina. Beraz, jaigunearen barruan zein kanpoan agente gehiago jarriko dira, kale-jantzian, prebentzio-lanak egiteko eta berehala jarduteko; bideozaintza neurri pasibo gisa inplementatuko da; eta, beharrezkoa denean, instituzioarteko protokolo guztiak abiaraziko dira.
Iaz sexu-askatasunaren aurkako bederatzi delitu salatu ziren, batez ere ukituengatik.
Bestalde, bide-segurtasunari dagokionez, alkoholemiaren eta droga-kontsumoaren prebentzio-kontrolak indartuko dira. Zentzu horretan, Udaltzaingoak 40 kontrol baino gehiago aurreikusi ditu hiriko hainbat gunetan, eta Ertzaintzak gauza bera egingo du hirira sartzeko hainbat tokitan.
Bestalde, Udaltzaingoak legez kanpoko kaleko salmenta ere kontrolatuko du. Udalak emandako datuen arabera, 2024ko Aste Nagusian 100 kilo janari konfiskatu ziren, inolako osasun-kontrolik gabe saltzen ari zirelako.
Galdutako eta aurkitutako objektuak
Bestalde, Udalaren instalazioetan dagoen Udaltzaingoaren Ikuskaritzan Galdutako Objektuen eta Aurkikuntzen Aparteko Zerbitzua jarriko da martxan berriro, "jaietan gal daitezkeen objektuak ahalik eta lasterren itzultzen saiatzeko".
Zerbitzu hau, aurrez aurreko eta telefono bidezko arretarekin, 24 orduz egongo da zabalik Aste Nagusian zehar. Bulego horren bidez, iaz 330 objektu jaso ziren, gehienak dokumentazioa, diru-zorroak eta mugikorrak.
Era berean, Udalak anbulantziak eta osasun-langileak bideratuko ditu Abandora, Casilda Iturrizar parkera, Europa Parkeko eta Abandoibarrako kontzertu-guneetara eta Etxebarria Parkeko azoka-esparrura, barraketako ordutegian.
Aste Nagusian, Bilboko Suhiltzaileen Zerbitzuak , batez beste, bederatzi zerbitzu prebentibo-operatibo emango ditu egunero, jaietako eta barraketako ekitaldi eta esparruetan gerta daitezkeen "edozein larrialdi edo arrisku-egoerari aurrea hartzeko".
Su artistikoen kasuan, egunero jende gehien biltzen duen ekitaldiak prebentzio-dispositibo berezi bat planifikatu du 21:00etatik aurrera, Esperanza kalean, Sendeja eta Esperanza kaleen elkargunean, Venezuela plazan, Mallonako saskibaloi-zelaian eta Areatzako eta Zubizuriko zubien arteko itsasadarrean.
