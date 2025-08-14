El Ayuntamiento de Ondarroa denuncia una agresión racista contra la mezquita del municipio

La corporación municipal del Ayuntamiento de Ondarroa ha denunciado una agresión racista contra la mezquita del pueblo ocurrida en la mañana de este jueves.

Los hechos se han producido sobre las 11:00 horas, cuando una llamada anónima ha alertado a las autoridades del lanzamiento de una bolsa con heces contra la mezquita, según ha informado el consistorio en una declaración institucional.

“Ondarroa es un pueblo plural y en nuestro pueblo no vamos a aceptar ningún tipo de agresión”, afirma con firmeza el comunicado emitido por el Ayuntamiento, que ha mostrado su absoluto rechazo.

La Policía Local ha abierto una investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.