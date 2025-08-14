Ondarroako Udalak herriko meskitaren aurka egindako eraso arrazista salatu du
Gertakaria 11:00ak aldera jazo da, dei anonimo batek agintariei ohartarazi dienean gorozkiz betetako poltsa bat jaurti dutela meskitaren kontra. Udaltzaingoak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
Ondarroako Udalak salatu du eraso arrazista bat gertatu dela herriko meskitaren aurka ostegun goizean.
Gertaera 11:00ak aldera jazo da, dei anonimo batek agintariei ohartarazi dienean gorozkiak zituen poltsa bat jaurti dutela meskitaren kontra, Udalak adierazpen instituzional batean jakinarazi duenez.
"Ondarroa herri anitza da, eta gure herrian ez dugu inolako erasorik onartuko", dio irmotasunez Udalak zabaldutako oharrak.
Testuinguru horretan, Udaltzaingoak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
40 urte bete dira su artifizialen segurtasun-protokoloetan mugarri izan zen istripua gertatu zenetik
1985eko abuztuaren 14an, milaka pertsona su artifizialez gozatzera joan ziren Donostiara Aste Nagusiko egun handiaren bezperan. "Bonba japoniar" baten karkasa bateko espoleta batek huts egin zuen eta, gorantz atera beharrean, jendearen artean eztanda egin zuen. 6 urteko haur bat hil eta 130 pertsona zauritu ziren ezbeharrean.
Aita Marik misio berri bati ekin dio, Europako migrazio politikaren gogortzearekin batera
Itsas Salbamendu Humanitarioa gobernuz kanpoko erakundeak salatu duenez, legedi berri horrek legez kanpoko itzulketak legitimatzen ditu eta Mediterraneo erdialdeko erreskate-lanak oztopatzen ditu.
Listeria izan dezakeen gazta frantses bat saldu da Donostiako Bretxa merkatuan
Zehazki, Brie Royal Faucon gazta da, 2 kilokoa. Alertak eragindako produktua etxean duten pertsonei ez kontsumitzeko gomendatu die Osasun Sailak.
Begoñako Ama itsas prozesioan eraman dute Santurtzitik Bilbora
Begoñako Ama Santiagoko katedralean dago jada, Santurtzitik abiatu den itsas prozesio batean Bilbora iritsi ondoren. Berrehun pertsona baino gehiago zihoazen beste ontzi batzuek lagunduta joan da Begoñako Ama bide osoan.
Bilboko Udaltzaingoko langileen % 90ek parte hartuko dute Aste Nagusiko segurtasun-operatiboan
Gaur, Bilbon, Segurtasuna Koordinatzeko Batzordearen bilera egin da, datorren larunbatean, abuztuaren 16an, hasiko den Aste Nagusiko segurtasun-operatiboa prestatzeko. Udaltzaingoak eta Ertzaintzak eguneko 24 orduetan patruilatuko dute jai-gune nagusietan, eta eraso matxisten eta gorroto-delituen prebentzioari emango diote lehentasuna.
Tafallak su artifizialak bertan behera utzi ditu su arriskuagatik
Bero boladak eta suteen muturreko arriskuak prebentzio neurriak hartzera behartu dute Tafallako Udala.
Bilbok segurtasuna indartuko du Aste Nagusira begira, edozein erasoren prebentzioan arreta jarrita
Gainera, alkoholemiaren eta drogen kontsumoaren prebentziozko kontrolak indartuko dira, eta legez kanpoko kaleko salmenta ere kontrolatuko da. Herritarrek edozein unetan jarri ahal izango dituzte salaketak.
Alerta laranja: Ostirala asteko egunik beroena izango da
Alerta laranja Hego Euskal Herri osoan izango da indarrean, kostan salbu. Iragarpenaren arabera, tenperatura 40 gradutik gorakoa izango daBizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, eta kostaldean 35 gradura iritsiko dira termometroak.
Eusko Jaurlaritzak Erlijioen arteko Kontseilua sortuko du, Jumillako gisako egoerak saihesteko
Txema Ezkerra Eusko Jaurlaritzako Aniztasun, Bizikidetza eta Belaunaldien arteko Elkartasuneko zuzendariak Radio Euskadin azpimarratu duenez, "erlijio guztiek dute beren jarduerak diskriminaziorik ¡gabe garatu ahal izateko eskubidea", eta, beraz, "ez dira onargarriak" Jumillan komunitate islamiarrarekiko izanda diren "jarrerak".