Ondarroako Udalak herriko meskitaren aurka egindako eraso arrazista salatu du

Gertakaria 11:00ak aldera jazo da, dei anonimo batek agintariei ohartarazi dienean gorozkiz betetako poltsa bat jaurti dutela meskitaren kontra. Udaltzaingoak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.

EITB

Azken eguneratzea

Ondarroako Udalak salatu du eraso arrazista bat gertatu dela herriko meskitaren aurka ostegun goizean.

Gertaera 11:00ak aldera jazo da, dei anonimo batek agintariei ohartarazi dienean gorozkiak zituen poltsa bat jaurti dutela meskitaren kontra, Udalak adierazpen instituzional batean jakinarazi duenez.

"Ondarroa herri anitza da, eta gure herrian ez dugu inolako erasorik onartuko", dio irmotasunez Udalak zabaldutako oharrak.

Testuinguru horretan, Udaltzaingoak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.

