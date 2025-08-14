¿Por qué son cada vez más peligrosos los incendios?

Aunque siempre hemos convivido con los incendios forestales, hoy en día los incendios son más grandes, más impredecibles y destructivos que hace tan solo unas décadas. Los últimos mega incendios que arrasan diferentes provincias de España están dejando miles de hectáreas quemadas y, en algunos casos, también vidas.

Según explican WWF España en su último informe, en el que han hecho un balance de los últimos 20 años de incendios forestales en España, en los años 60 se producían incendios de categoría 1 y 2, pero con el paso del tiempo, estos incendios han ido incrementando en categoría y ya, en las últimas décadas, sufrimos incendios muy severos de quinta y sexta generación, incendios imposibles de controlar por la magnitud que alcanzan. Pero... ¿por qué son tan agresivos y tan difíciles de controlar?

Muchas personas expertan es este ámbito señalan el aumento de los incendios extremos a un cóctel que combina las consecuencias de la crisis climática, las temperaturas elevadas y la sequía, con el abandono de las zonas rurales y una mala gestión forestal.

En su último trabajo, WWF España clasifica los incendios en seis categorías desde una perspectiva histórico-forestal, una clasificación que ofrece una descripción sobre cómo la peligrosidad de los incendios, en cuanto a comportamiento, intensidad y capacidad destructiva, ha ido mutando al mismo tiempo que el territorio, donde se iban abandonando sus usos y su manejo.

En los últimos años, hemos escuchado hablar de incendios forestales de sexta generación, pero.. ¿cuales son las caracteristicas de las 5 generaciones anteriores?