¿Por qué son cada vez más peligrosos los incendios?

En los años 60, los incendios eran de categoría 1 y 2, pero con el paso del tiempo, estos incendios han ido incrementando en categoría y ya, en las últimas décadas, han pasado a ser muy severos, de quinta y sexta generación. Siempre han existido incendios forestales pero.. ¿Cómo hemos llegado a estos mega incendios? 

Euskaraz irakurri: Zergatik dira gero eta arriskutsuagoak suteak?
Aunque siempre hemos convivido con los incendios forestales, hoy en día los incendios son más grandes, más impredecibles y destructivos que hace tan solo unas décadas. Los últimos mega incendios que arrasan diferentes provincias de España están dejando miles de hectáreas quemadas y, en algunos casos, también vidas. 

Según explican WWF España en su último informe, en el que han hecho un balance de los últimos 20 años de incendios forestales en España, en los años 60 se producían incendios de categoría 1 y 2, pero con el paso del tiempo, estos incendios han ido incrementando en categoría y ya, en las últimas décadas, sufrimos incendios muy severos de quinta y sexta generación, incendios imposibles de controlar por la magnitud que alcanzan. Pero... ¿por qué son tan agresivos y tan difíciles de controlar? 

Muchas personas expertan es este ámbito señalan el aumento de los incendios extremos a un cóctel que combina las consecuencias de la crisis climática, las temperaturas elevadas y la sequía, con el abandono de las zonas rurales y una mala gestión forestal

En su último trabajo, WWF España clasifica los incendios en seis categorías desde una perspectiva histórico-forestal, una clasificación que ofrece una descripción sobre cómo la peligrosidad de los incendios, en cuanto a comportamiento, intensidad y capacidad destructiva, ha ido mutando al mismo tiempo que el territorio, donde se iban abandonando sus usos y su manejo. 

En los últimos años, hemos escuchado hablar de incendios forestales de sexta generación, pero.. ¿cuales son las caracteristicas de las 5 generaciones anteriores?

INCENDIOS DE PRIMERA GENERACIÓN

Se caracterizan por grandes cantidades de material combustible continuo. La propagación de las llamas está condicionada por la continua disponibilidad de hierbas y arbustos, gracias al abandono de los cultivos por un período de 2 a 15 años. Son incendios medianamente intensos que consumen de 1000 y 5000 hectáreas, y son sofocados por bomberos locales.

INCENDIOS DE SEGUNDA GENERACIÓN

Son incendios con más velocidad de propagación debido a la acumulación del combustible, que permite incendios más rápidos y emisiones de chispas consumiendo entre 5000 y 10 000 hectáreas de terreno abandonado de la actividad agropecuaria y forestal tradicional.

INCENDIOS DE TERCERA GENERACIÓN

Incendios con intensidad muy elevada. Mayor presencia de núcleos residenciales en áreas forestales. La acumulación del combustible llega a formar focos de copa y grandes columnas convectivas. Fuegos ubicados fuera de la capacidad de control o con muy pocas oportunidades de ser controlados, que consumen cerca de 20 000 hectáreas.

INCENDIOS DE CUARTA GENERACIÓN

Consolidación del abandono rural en favor de entornos urbanos. Proliferación de zonas de Interfaz Urbano-Forestal (IUF). Polígonos residenciales e industriales se ven cada vez más afectados por incendios forestales. Incendios que pueden quemar más de 1000 hectáreas

INCENDIOS DE QUINTA GENERACIÓN

Mega-incendios que se producen sobre todo durante las olas de calor. Diversas zonas de riesgo amenazadas simultáneamente por incendios grandes, rápidos y extremadamente intensos, con colapso del sistema de emergencias en muchos casos.

INCENDIOS DE SEXTA GENERACIÓN

Mega-incendios causados por la aridez extrema. Consecuencia del cambio climático. Los bosques que van quedando fuera de rango climático están extremadamente disponibles para quemar. Liberan tanta energía que además de tener una atmósfera que les favorece, la aprovechan y la modifican .Liberan tal nivel de energía que modifican la meteorología de su entorno: tormentas de fuego.

