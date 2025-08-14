Los incendios en el Estado se acercan a los 10.000 evacuados y se ceban con Zamora, León y Ourense

La cifra de personas evacuadas por los incendios que arrasan buena parte del Estado se acerca ya a las 10.000, con el mayor número de desalojos concentrado en Castilla y León y Galicia. Zamora, León y Ourense sufren los focos más virulentos de una treintena de incendios activos, 14 de ellos considerados graves.

En la provincia de Zamora, el fuego iniciado el domingo en el municipio de Molezuelas de la Carballeda y que ha traspasado con fuerza la frontera con León amenaza con convertirse en el mayor incendio registrado en el Estado español desde que se tienen datos. Más de medio centenar de municipios castellanoleoneses han tenido que ser evacuados, y unas 10.000 personas han encontrado refugio temporal en instalaciones de localidades como La Bañeza, Astorga o Ponferrada. Entre los afectados hay personas de todas las edades, incluidos mayores de más de 100 años, familias con niños y veraneantes vascos que pasaban sus vacaciones en la zona. Tres personas permanecen ingresadas en la unidad de grandes quemados.

En Galicia, la situación es igualmente preocupante. El viento y la complicada orografía dificultan las labores de extinción, y Ourense ha quedado incomunicada por tren con la meseta. La provincia es la más castigada, con más de 13.000 hectáreas calcinadas y nuevos núcleos de población confinados por la cercanía de las llamas.

En Cáceres, el incendio de Jarilla sigue fuera de control. Los servicios de emergencia han permanecido en alerta máxima durante la madrugada debido a los fuertes vientos, y se ha procedido a evacuar a los vecinos de Cabezabellosa que habían desoído las órdenes de las autoridades.

Las previsiones no son alentadoras: el ascenso de las temperaturas previsto para hoy no contribuirá a aliviar una situación que continúa siendo crítica en amplias zonas del Estado.