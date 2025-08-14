SUTEAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

10.000 pertsona etxetik atera behar izan dira Estatuan suteengatik; Zamora, Leon eta Ourense kiskaltzen ari dira

Hogeita hamar bat sute aktibo daude, horietatik 14 larriak, eta zortzi autonomia erkidego alertan daude sugarrengatik. Molezuelas de la Carballedako sutea Estatuan erregistratutako handiena izan daiteke datuak daudenetik.

FOTODELDÍA - A Pobra de Trives (Ourense), 13/08/2025.- Un vecino de la aldea de Pareisás lucha contra en fuego en el incendio forestal que permanece activo en A Pobra de Trives (Ourense). EFE/Brais Lorenzo
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

10.000 pertsona inguru ebakuatu behar izan dituzte Estatuan suteen ondorioz, eta Gaztela eta Leonen eta Galizian gehienak. Zamora, Leon eta Ourensen hogeita hamar bat sute aktibo daude eta horiek dira fokurik bortitzenak, horietako 14 larriak baitira.

Zamora probintzian, igandean Molezuelas de la Carballeda udalerrian hasi eta Leongo muga indarrez gainditu duen suak inoiz Espainiako Estatuan izan den suterik handiena da, datuak jaso zirenetik. Gaztela eta Leongo berrogeita hamar udalerri baino gehiago ebakuatu behar izan dituzte, eta 10.000 pertsonari aldi baterako babesa eman diete dute La Bañeza, Astorga edo Ponferrada herrietan. Kaltetuen artean, adin guztietako pertsonak daude, 100 urtetik gorakoak, haurrak dituzten familiak eta bertan uda igarotzen dutenak barne. Hiru pertsona daude ospitalean, erredura handien unitatean.

Galizian ere egoera kezkagarria da. Haizeak eta orografia zailak zaildu egiten dute sua itzaltzeko lanak, eta Ourense trenez inkomunikatuta geratu da goi-lautadarekin. Probintzia da kaltetuena, 13.000 hektarea baino gehiago daude kiskalita eta herrigune berriak konfinatuta daude sugarrak hurbil daudelako.

Caceresen, Jarillako suteak kontrolatu gabe jarraitzen du. Larrialdi zerbitzuak alerta gorenean egon dira goizaldean haize bortitzak direla eta, eta Cabezabellosako bizilagunak ebakuatu dituzte, agintarien aginduei entzungor egin ostean.

Aurreikuspenak ez dira positiboak: gaurko tenperaturak igotzea espero da eta horrek ez du lagunduko Estatuko eremu zabaletan kritikoa izaten jarraitzen duen egoera arintzen.

Galizia Suteak Espainia Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu