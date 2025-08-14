10.000 pertsona etxetik atera behar izan dira Estatuan suteengatik; Zamora, Leon eta Ourense kiskaltzen ari dira
Hogeita hamar bat sute aktibo daude, horietatik 14 larriak, eta zortzi autonomia erkidego alertan daude sugarrengatik. Molezuelas de la Carballedako sutea Estatuan erregistratutako handiena izan daiteke datuak daudenetik.
10.000 pertsona inguru ebakuatu behar izan dituzte Estatuan suteen ondorioz, eta Gaztela eta Leonen eta Galizian gehienak. Zamora, Leon eta Ourensen hogeita hamar bat sute aktibo daude eta horiek dira fokurik bortitzenak, horietako 14 larriak baitira.
Zamora probintzian, igandean Molezuelas de la Carballeda udalerrian hasi eta Leongo muga indarrez gainditu duen suak inoiz Espainiako Estatuan izan den suterik handiena da, datuak jaso zirenetik. Gaztela eta Leongo berrogeita hamar udalerri baino gehiago ebakuatu behar izan dituzte, eta 10.000 pertsonari aldi baterako babesa eman diete dute La Bañeza, Astorga edo Ponferrada herrietan. Kaltetuen artean, adin guztietako pertsonak daude, 100 urtetik gorakoak, haurrak dituzten familiak eta bertan uda igarotzen dutenak barne. Hiru pertsona daude ospitalean, erredura handien unitatean.
Galizian ere egoera kezkagarria da. Haizeak eta orografia zailak zaildu egiten dute sua itzaltzeko lanak, eta Ourense trenez inkomunikatuta geratu da goi-lautadarekin. Probintzia da kaltetuena, 13.000 hektarea baino gehiago daude kiskalita eta herrigune berriak konfinatuta daude sugarrak hurbil daudelako.
Caceresen, Jarillako suteak kontrolatu gabe jarraitzen du. Larrialdi zerbitzuak alerta gorenean egon dira goizaldean haize bortitzak direla eta, eta Cabezabellosako bizilagunak ebakuatu dituzte, agintarien aginduei entzungor egin ostean.
Aurreikuspenak ez dira positiboak: gaurko tenperaturak igotzea espero da eta horrek ez du lagunduko Estatuko eremu zabaletan kritikoa izaten jarraitzen duen egoera arintzen.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Eneko Goiak jaien lehen egunen "balantze positiboa" egin du eta Aste Nagusiaz gozatzen jarraitzeko deia egin die herritarrei eta bisitariei
Donostiako alkateak azpimarratu duenez, ez da "gertakari aipagarririk" izan, eta hori "albiste ona" dela uste du. Aste nagusia alaitasunez, giro onean eta umorez gozatzen jarraitzeko deia egin du Eneko Goiak.
Nafarroak 11 tularemia kasu baieztatu ditu aurten, eta horietako zazpik ospitaleratzea behar izan dute
2024an, bi kasu diagnostikatu ziren. Ultzama, Larraun eta Iza ibarretan izan dira kasu gehien. Lau kasutan gaixoek karraskarien gorpuak ukitu zituzten, eta beste lautan, berriki izan zuten kaparren ziztada. 2025ean 60 kasu baino gehiago baieztatu dira Espainiako Estatuan.
Bilboko Udalak eta konpartsek eraso matxisten, arrazisten eta LGTBIQfobikoen aurkako kanpaina aurkeztu dute Aste Nagusirako
Bilboko alkate Juan Mari Aburtok erakundeen eta herritarren "konpromisoa eta erantzukizun partekatua" eskatu ditu, eraso matxista, arrazista eta LGTBIQfobikorik gabeko Aste Nagusia bizitzeko.
Arrisku handiko baso-sute askok kontrolik gabe jarraitzen dute Espainian
Dozenaka baso-sutek Espainiako hainbat puntu astintzen jarraitzen dute, eta dagoeneko milaka hektarea kiskali dituzte. Suhiltzaileak sute-egun berri bati aurre egiten ari dira asteazken honetan, eta foku nagusiak Ourensen, Leonen eta Zamoran daude.
Bost pertsona espetxeratu dituzte Donostian pertsona bat jipoitzeagatik, hura lapurtzeko
Gertaera igandean izan zen, 7:30ean, Egiako pasabidean, Gipuzkoako hiriburuko autobus geltokiaren inguruan, bost pertsonak beste bati eraso egin zietenean, lapurtzeko. Epaileak bostak espetxeratzeko agindu du eman du.
Irungo Udalak martxan du Itzulera Operazioa, hirian ibilgailuen trafikoa arinduko duena
Joan den ostegunean jarri zuen martxan ekintza plana Udalak. Helburu nagusia da Irunera iritsi nahi duten tokiko ibilgailuei sarbidea lehenestea.
Arabako Foru Aldundiak Gorbeiako jarduerak murriztuko ditu oreinen orroaldi garaian, irailaren 8tik urriaren 10era
Debekatuta egongo da ibilgailuen trafiko osoa, zuraren, egurraren, larreen, luberritzeen edo baimendutako ikerketa zientifikoen aprobetxamenduekin lotutako berariazko baimena duten kasuetan izan ezik.
Espainian kiskaltzen ari diren suteen ondorioz milaka lagun etxetik aterarazi dituzte
Azken orduetan 7.000 lagun baino gehiagok gaua etxetik kanpo pasa dute. Leon eta Ourense probintziek 19 zauritu zenbatu dituzte. Gutxienez zazpi pertsona zauritu dira Leongo eta Zamorako suteen ondorioz; horietatik lau egoera kritikoan daude, eta beste hiru larri.
Baso-suteen erdia baino gehiago nahita eragindakoak izaten dira
Azken orduetan hainbat pertsona atxilotu dituzte baso-sute ezberdinen erantzule gisa, Avilako suhiltzaile bat, kasu, 2.200 hektarea baino gehiago erre baitzituen, antza, lana lortu asmoz.