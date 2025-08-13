SUTEAK ESPAINIAN

Espainian kiskaltzen ari diren suteen ondorioz milaka lagun etxetik aterarazi dituzte

Egoera kezkagarria da Espainiako Estatuan, sute asko baitaude piztuta. Azken orduetan 7.000 lagun baino gehiagok gaua etxetik kanpo pasa dute eta bi pertsona hil dira suteen ondorioz, bat Madrilen eta bestea Leonen.

Hainbat sutek bizi-bizi jarraitzen dute Espainian

EITB

Egoera kezkagarria bizi dute azken egun eta orduetan Espainiar Estatuan. Gutxienez bost sute handik bizi-bizi jarraitzen dute, eta milaka hektarea erre dituzte dagoeneko. Azken datuen arabera, 7.000 pertsonak baino gehiagok gaua etxetik kanpo igaro behar izan dute.

Galizian, Ourensen, oraindik kontrolatu gabe dagoen suteak dagoeneko 8.000 hektarea kiskali ditu. Hala, asteazken honetan UMEko kideak sartu dira eta herrigune batzuk hustu eta beste batzuk konfinatu behar izan dituzte. Landa Inguruneko Kontseilaritzaren arabera, orotara 1.000 hektarea erre dira uda honetan Galizian.

Gaztela eta Leonek ere garren artean jarraitzen du, eta zortzi sute larri daude Leonen, Zamoran eta Palentzian, eta ehunka hektarea erre dira. Leonen 23 herritako 4.300 pertsona ebakuatu behar izan dituzte Molezuelas de la Carballedako sutearen ondorioz. Sute horrek Zamora eta Leon probintziei eragiten die, eta bart boluntario bat hil dela ere jakinarazi dute, sua itzaltzeko lanetan ari zela. Zamorako Puercasko baso-sutea ere lanak ematen ari da.

Gaztela eta Leongo Juntak jakinarazi duenez, gutxienez zazpi pertsona zauritu dira Leongo eta Zamorako suteen ondorioz; horietatik lau egoera kritikoan daude, eta beste hiru larri, erredurak tarteko.

Gaztela-Mantxan hainbat sutek piztuta jarraitzen dute, baina asteazken honetako lehen orduan Toledoko hainbat udalerritan etxetik kanpo gaua pasa duten bizilagunek etxera itzuli ahal izan dute. Sare sozialetan jakinarazi duenez, Basoko Suteak Prebenitzeko eta Itzaltzeko Zerbitzuak ireki ditu sutearen ondorioz moztu dituen errepideak. 

Jarillan, Caceresen, 250 pertsona baino gehiago ebakuatu dituzte baso-sute baten ondorioz piztutako sutea tarteko, eta oraingoz ezin izango dute etxera  itzuli. Hasierako kalkuluen arabera 800 hektarea erre dira, eta suhiltzaileen arabera egoerak arratsaldean okerra egin dezake, ekaitzak tarteko.

Asturiasera ere begira baudade agintariak, 10 bat sute piztuta baitaude. Hala, goizaldean baso-suteen operatiboa bigarren mailara igo dute, eta UMEren esku-hartzea ere eskatu dute. Kezkagarriena Cangas de Narcean dago, bertan hiru su baitaude bizi-bizi. 

Agintariek egonkortu egin dute bart Tarifako sutea, eta gaur goizean agintariek baieztatu dute Jabugokoa (Huelva) egonkortu egin dela eta etxetik atera dituzten 240 pertsonak etxera itzuli ahal izan direla.

14 sute inguru daude piztuta une honetan Espainia osoan, eta sute hauek nola piztu diren ikertzen ari dira, Espainiako Gobernuak susmoa baitu asko nahita piztutako suteak direla.  

Suteen erdia baino gehiago eragindakoak dira
Errioxan piztu eta Bastidara iritsi zen sutea kontrolpean
Espainia Suteak Espainiako gobernua Gizartea

