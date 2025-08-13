SUTEAK

Baso-suteen erdia baino gehiago nahita eragindakoak izaten dira

Azken orduetan hainbat pertsona atxilotu dituzte baso-sute ezberdinen erantzule gisa, Avilako suhiltzaile bat, kasu, 2.200 hektarea baino gehiago erre baitzituen, antza, lana lortu asmoz.

FOTODELDÍA EPA9432. QUÍOS (GRECIA), 12/08/2025.- Una persona observa un incendio forestal en una zona montañosa entre Potamia y Pispilounta este martes, en la isla de Quíos (Grecia). Al menos 25 bomberos, incluyendo un comando forestal, combaten el incendio que se extiende por el norte de la isla, lo que ha activado alertas de emergencia que instan a los residentes a prepararse para las evacuaciones. EFE/EPA/ Kostas Kourgias
Pertsona bat baso-sute bat ikusten ari da. EFEren argazkia

Azken eguneratzea

Baso-sute gehienak gizakiak eragindakoak dira, eta kasurik gehienetan axolagabekeriaren edo istripuen ondorio badira ere, hala nola sasiak garbitzeko makina, txinparta edo gaizki itzalitako zigarrokinaren erruz sortutako suteak, badira nahita edo asmo txarrez piztutakoak ere.

Monica Colmena WWF Españaren Basoak programako teknikariak Radio Euskadiko Ganbara saioan adierazi duenez, baso-suteen erdia baino gehiago nahita eragindakoak dira. Colmenak dioenez, "suteen % 95 gizakiak sortzen ditu, eta ehuneko horren zati handi bat, % 55, eragindakoak dira", eta soilik % 7 dira piromanoek nahita piztutakoak. “Suteon atzean arrazoi ugari dago. Abereentzako larre berriak lortzen dira, adibidez”, nabarmendu du WWF Españaren Basoak programaren teknikak.

Kasurik harrigarriena Avilan gertatu da, suhiltzaile bat atxilotu baitute azken orduetan uztailaren amaieran 2.200 hektarea erre zituen sutea eragitea egotzita. Alfonso Fernandez Mañueco Gaztela eta Leongo presidenteak adierazi duenez, antza, lana lortu nahi zuen eta horregatik eragin zuen sua.

Tarifan, Cadizen, berriz, 300 hektarea erre diren eremu horretan sortu zen sutea ere nahita eragindakoa dela uste dute. Antonio Sainz Espainiako Gobernuak Andaluzian duen ordezkariak iragarri duenez, "susmo sendoak" daude Sierra de la Plata parajean izandako sutea "nahita eragindakoa" izan dela. Horregatik erabaki da zaintza operatibo guztiak indarrean jartzea eta areagotzea.

Suteen ondorioz atxiloketak, baina, ez dute etenik. Muxian, A Coruñan, 63 urteko emakume bat ikertzen ari dira, 5 sute sortzea egotzita. Hainbat lekukok eta argazkik emakumea sutearen fokuetatik gertu kokatzen dute.

Ourensen, berriz, 28 urteko gazte bat in fraganti atxilotu dute, Canibelos mendian hainbat sute eragin ondoren, baita bigarren bat Celanovan. Azken horri beste 20 sute eragin izanda egozten diote.

Zigorrak: 20 urtera arteko espetxe-zigorra

Zigor Kodeak 351. artikuluan jasotzen duenez, pertsonen bizitza edo osotasun fisikoa arriskuan jartzen duen sutea eragiten dutenei 10 urtetik 20 arteko espetxealdi-zigorra ezarriko zaie.

Suteetan arriskurik sortzen ez bada, urtebete eta bost urte arteko espetxe zigorra eta 18 hilabete arteko isuna ezartzea aurreikusten da.

Nolanahi ere agintari judizialek erabakitzen badute sutea larria izan dela eta azalera handi bati eragin diola, edo eremu babestu batean ondorioak izan dituela, hiru urte eta sei urte arteko zigorra jarri ahalko lukete, eta 24 hilabete arteko isuna.

Dozena bat su aktibo baino gehiago izan dituen kalzina garaiko baso-suteen olatu bat Espainian
