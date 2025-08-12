Sua Espainia kiskaltzen ari da dozena bat baso-sute baino gehiagorekin
Sute gehienak Gaztela eta Leonen (5.000 pertsona baino gehiago daude etxetik kanpo) eta Ourensen (Galizia) piztu dira, baina Tres Cantosen (Madril), Navalmoralejon (Toledo) eta Tarifan (Cadiz) ere sute handiak izan dira.
Suteak Espainiako txoko askotan zehar pitzu dira azken egunetan. Horrela, dozena bat baso-sute baino gehiago daude piztuta, gehienak Gaztela eta Leonen (5.000 pertsona baino gehiago etxetik kanpo) eta Ourensen (Galizia).
Larrialdietako Unitate Militarrak (UME) 1.000 soldadu inguru zabaldu ditu, eta Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak hainbat baliabide bidali ditu sua itzaltzeko lanetan laguntzeko.
Eguna hasteko, Babes Zibileko Aurrelarrialdi Fasearen 1. maila indarrean jarri dute, eta baso-suteetarako Koordinaziorako eta Zuzendaritzarako Estatuko Batzordeak premiazko bilera egin du.
Esan bezala, sute asko Gaztela eta Leonen piztu dira. Arratsaldeko azken orduan, Molezuelas (Zamora) inguruan piztutako suteak aktibo jarraitzen du, eta Leon probintziaren hegoaldean herri gehiago hustu behar izan dituzte. Oraingoz, 3.000 pertsona inguru atera behar izan dituzte etxetik, Espainiako Gobernuaren Ordezkariordetzak jakinarazi duenez. Kopuru horri gehitu behar zaizkio Yeres, Las Medulas, Orellan eta Carucedon etxetik ateratako 2.520 pertsonak .
14:50ean, Avilako Guardia Zibilak gizonezko bat atxilotu du, uztailaren 28an Cuevas del Valle eta Mombeltran artean piztutako baso-sutea nahita eragin zuela aitortu ondoren. Antza denez, lan interesengatik egin zuen, sua itzaltzeko behargina baita.
Suak gehien kaltetutako beste probintzietako bat Ourense da. Galiziako Gobernuak larrialdiko 2. maila ezarri du 14:18an, aldi berean piztutako suteen ondorioz.
Oro har, kalte handiena eragin dutenek (20 hektareatik gora kiskali edo etxebizitzak arriskuan jarri dituztenak) 4.350 hektarea inguru kiskali dituzte dagoeneko, Landa Inguruneko Kontseilaritzaren azken kalkuluen arabera.
Era berean, Maceda udalerrian (Ourense) 450 hektarea erre dituen sutea berpiztu da, Uxia Oviedo alkateak ohartarazi duenez. Egoera aztertzen ari dira, A Teixeira herria, asteburuan gertatu zen bezala, hustea beharrezkoa izan daitekeelako.
Bestalde, Maria Jose Gomez Landa Eremuko kontseilariak onartu du Galiziako egoera "kezkagarria" dela, "egunean 40 edo 50 su inguru pizten direlako".
Gainera, Santiago eta Ourense arteko tren zirkulazioa arratsaldean berrezarri dute, 13:45etik itxita egon ostean, As Burgasen trenbidearen inguruan izandako sute baten ondorioz. Renfek eta Adifek horren berri eman dute, eta Galizia-Madril abiadura handiko lineako Ourense eta Taboadela arteko tartea itxi dute.
Bestalde, Udaltzaingoak 16:39an baieztatu du Seixalboko (Ourense) bizilagun batzuk etxetik ateratzen ari direla, sua etxebizitzetatik gertu zegoelako.
Leongo eta Ourenseko sute handiak alde batera utzita, azken orduetan sute bat izan da Tres Cantosen (Madril) , eta pertsona bat hil eta 1.500 hektarea inguru kiskali ditu.
Hildakoa 55 urte inguruko gizon bat da, Soto de Viñuelas urbanizazioan hipika batean lan egiten zuena, eta bere zaldiak salbatu nahian zebilela ustez jasan zituen erreduren ondorioz hil da. Francisco Martin Espainiako Gobernuak Madrilen duen ordezkariak adierazi duenez, sutea arrazoi naturalengatik piztu da.
Navalmoralejok (Toledo) ere jasan du jadanik Extremadurako muga gainditu duen sutea, 3.000 hektarea inguru erre ostean, horietako % 75 alboko erkidego horretan.
Andaluzian, berriz, Antonio Sanz bertako Gobernuko barne kontseilariak iragarri du "zantzu sendoak" daudela Tarifako (Cadiz) Sierra de la Plata parajean piztutako sutea "nahita piztutakoa" izan dela esateko.
