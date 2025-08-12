Una ola de incendios forestales calcina España con más de una docena de fuegos activos

El fuego se extiende por muchos puntos de España este martes con más de una docena de incendios forestales, la mayoría de ellos concentrados en Castilla y León --donde hay más de 5000 personas desalojadas-- y Ourense (Galicia).

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado a cerca de 1000 militares y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha enviado efectivos para colaborar en las tareas de extinción a lo largo del día.

La jornada ha comenzado con la declaración de la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 de Protección Civil y la reunión urgente del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) para incendios forestales.

Muchos de ellos se concentran en Castilla y León donde, a última hora de la tarde, el incendio declarado en la zona de Molezuelas (Zamora) que continúa activo y ha obligado a evacuar nuevas localidades del sur de la provincia de León y deja por el momento unas 3000 personas desalojadas, según ha informado la Subdelegación del Gobierno español. Esta cifra se suma a las 2520 evacuadas tras el fin del desalojo en Yeres, Las Médulas, Orellán y Carucedo.