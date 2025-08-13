Los incendios que arrasan España mantienen en vilo a miles de personas
El fuego se ceba sobre todo con las provincias de Ourense y León, y en total más de 7000 personas han sido desalojadas en las últimas horas como consecuencia de los incendios.
La ola de incendios que asola el Estado español y que ya se ha cobrado la vida de dos personas sigue activa. Según la última hora, al menos cinco grandes incendios continúan fuera de control y quemando miles de hectáreas, los cuales han obligado esta madrugada a más de 7000 personas a pasar la noche fuera de sus hogares.
Galicia es uno de los puntos que más preocupa. El Incendio de Chandrexa de Queixa, en Ourense, ya ha quemado más de 8000 hectáreas desde el viernes pasado y este miércoles se han incorporado efectivos de la UME. Los medios de extinción han tenido que emplearse a fondo esta madrugada y han activado la situación 2 de emergencia, obligando a desalojar núcleos de población y confinar otros. Según la Consellería do Medio Rural, se han quemado 11 000 hectáreas en la superficie quemada en lo que va de verano en Galicia.
Castilla y León también continúa en llamas con hasta ocho incendios graves en León, Zamora y Palencia, que arrasan centenares de hectáreas de terreno. En León 4300 personas de 23 pueblos han tenido que ser evacuadas por el incendio de Molezuelas de la Carballeda, que afecta a las provincias de Zamora y León, en el que anoche murió un voluntario. En Zamora también está activo un fuego en Puercas.
La Junta de Castilla y León ha informado de que hay al menos siete personas heridas por los incendios de León y Zamora, de los cuales cuatro están en estado crítico y otros tres en estado grave, todos por quemaduras.
En Castilla-La Mancha sigue activos varios fuegos, pero la evolución favorable de los incendios que mantenían a primera hora de este miércoles a varios municipios toledanos confinados o desalojados ha permitido que se levanten las medidas preventivas para Navalmoralejo, La Estrella y Calera y Chozas.
Según ha informado en redes sociales el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam) se ha reabierto ya el tráfico de las vías cortadas por este incendio.
Además, las 250 personas que han sido evacuadas por el avance del incendio en Jarilla, Cáceres, a consecuencia de un incendio forestal, no podrán de momento regresar a sus hogares pendientes de la evolución del incendio, que, tras haber arrasado según una estimación inicial 800 hectáreas, podría complicarse de nuevo por la tarde por la previsión de tormentas.
Y la situación en Asturias también se complica, ya que permanecen activos unos 10 incendios. Por ello, esta madrugada han elevado a nivel dos la situación operativa del plan de incendios forestales que afectan al Principado y han solicitado la intervención de la UME. Lo más preocupante está en Cangas de Narcea, donde hay activos tres fuegos.
Las autoridades dieron por estabilizado el incendio de Tarifa anoche, y esta mañana las autoridades han confirmado que el de Jabugo, en Huelva, se ha estabilizado y que las 240 personas que fueron desalojadas han podido regresar a sus casas.
Alrededor de 14 incendios están en estos momentos activos en toda España y se investiga cómo se han originado, ya que el Gobierno español sospecha que muchos de ellos son intencionados.
Más noticias sobre sociedad
Varios peligrosos fuegos siguen descontrolados en España
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los bomberos afrontan este miércoles una nueva jornada de incendios con el foco puesto, sobre todo, en las provincias de Ourense y Zamora, que el fuego ha obligado a desalojar de sus casas a miles de personas.
Cinco personas ingresan en prisión por una brutal paliza a una persona para robarle en San Sebastián
Los hechos sucedieron el domingo a las 7:30 horas en el pasadizo de Egia, en las inmediaciones de la estación de autobuses de la capital guipuzcoana, cuando cinco personas agredieron a una sexta, para robarle. El juez ha decretado prisión para los cinco, que han ingresado en Martutene.
Operación Retorno: Irun activa el dispositivo especial para evitar el colapso de tráfico en la ciudad
Los agentes municipales se colocarán en puntos estratégicos de las entradas de la ciudad para redirigir el tráfico dando paso con preferencia a los vehículos locales cuyo destino sea Irun, evitando así la entrada de coches de largo recorrido.
La Diputación de Álava restringirá actividades en el Gorbea durante la berrea, entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre
Salvo casos específicamente autorizados relacionados con aprovechamientos de madera, leña, pastos, roturaciones o investigaciones científicas autorizadas, estará prohibido todo el tráfico rodado.
Continúan las labores de refresco y control del incendio de Carcastillo
Los bomberos que han trabajado durante la noche en el lugar están siendo relevados de manera progresiva desde las 8 horas. Los efectivos desplegados realizarán durante la mañana de este miércoles labores de refresco y control de puntos calientes.
Más de la mitad de los incendios son provocados
En las últimas horas, varias personas han sido arrestadas como responsables de los incendios. El caso más sorprendente está en Ávila, donde un trabajador de extinción de incendios ha sido detenido por provocar el incendio donde murió una persona.
Medio centenar de malienses que vive en las calles de Gasteiz espera poder tramitar su asilo
Unos 50 solicitantes de asilo de Mali duermen en la calle en la capital alavesa. Hoy han atendido a nueve de ellos, y a partir de mañana atenderán a siete cada día.
Controlado el incendio originado en La Rioja y que alcanzó Labastida
El fuego, originado en el monte San Pelayo (La Rioja), saltó a Álava en poco más de una hora por efecto del viento. No se han registrado daños de gran entidad en la parte alavesa.
Un incendio forestal iniciado en La Rioja se ha extendido a Álava
El fuego ha comenzado en la localidad riojana de Gimileo, pero se ha adentrado en territorio alavés a través de una chopera, por lo que bomberos de la estación de Laguardia se han trasladado a la zona para colaborar en las labores de extinción.