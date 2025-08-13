La ola de incendios que asola el Estado español y que ya se ha cobrado la vida de dos personas sigue activa. Según la última hora, al menos cinco grandes incendios continúan fuera de control y quemando miles de hectáreas, los cuales han obligado esta madrugada a más de 7000 personas a pasar la noche fuera de sus hogares.

Galicia es uno de los puntos que más preocupa. El Incendio de Chandrexa de Queixa, en Ourense, ya ha quemado más de 8000 hectáreas desde el viernes pasado y este miércoles se han incorporado efectivos de la UME. Los medios de extinción han tenido que emplearse a fondo esta madrugada y han activado la situación 2 de emergencia, obligando a desalojar núcleos de población y confinar otros. Según la Consellería do Medio Rural, se han quemado 11 000 hectáreas en la superficie quemada en lo que va de verano en Galicia.

Castilla y León también continúa en llamas con hasta ocho incendios graves en León, Zamora y Palencia, que arrasan centenares de hectáreas de terreno. En León 4300 personas de 23 pueblos han tenido que ser evacuadas por el incendio de Molezuelas de la Carballeda, que afecta a las provincias de Zamora y León, en el que anoche murió un voluntario. En Zamora también está activo un fuego en Puercas.

La Junta de Castilla y León ha informado de que hay al menos siete personas heridas por los incendios de León y Zamora, de los cuales cuatro están en estado crítico y otros tres en estado grave, todos por quemaduras.

En Castilla-La Mancha sigue activos varios fuegos, pero la evolución favorable de los incendios que mantenían a primera hora de este miércoles a varios municipios toledanos confinados o desalojados ha permitido que se levanten las medidas preventivas para Navalmoralejo, La Estrella y Calera y Chozas.

Según ha informado en redes sociales el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam) se ha reabierto ya el tráfico de las vías cortadas por este incendio.

Además, las 250 personas que han sido evacuadas por el avance del incendio en Jarilla, Cáceres, a consecuencia de un incendio forestal, no podrán de momento regresar a sus hogares pendientes de la evolución del incendio, que, tras haber arrasado según una estimación inicial 800 hectáreas, podría complicarse de nuevo por la tarde por la previsión de tormentas.

Y la situación en Asturias también se complica, ya que permanecen activos unos 10 incendios. Por ello, esta madrugada han elevado a nivel dos la situación operativa del plan de incendios forestales que afectan al Principado y han solicitado la intervención de la UME. Lo más preocupante está en Cangas de Narcea, donde hay activos tres fuegos.

Las autoridades dieron por estabilizado el incendio de Tarifa anoche, y esta mañana las autoridades han confirmado que el de Jabugo, en Huelva, se ha estabilizado y que las 240 personas que fueron desalojadas han podido regresar a sus casas.

Alrededor de 14 incendios están en estos momentos activos en toda España y se investiga cómo se han originado, ya que el Gobierno español sospecha que muchos de ellos son intencionados.