Tafalla cancela los fuegos artificiales en sus fiestas por riesgo de incendio

Tafalla celebra sus fiestas bajo la prohibición de encender fuego, una medida adoptada por el riesgo extremo de incendios. La decisión llega en plena ola de calor y con el recuerdo de los graves fuegos de 2022 y del reciente incendio en Carcastillo.

También se han cancelado los fuegos artificiales previstos para el 16 de agosto, ya que el punto de lanzamiento se encuentra a menos de 400 metros de zonas con vegetación con riesgo de incendiar. las autoridades piden extremar la precaución durante estos días festivos.