Tafalla cancela los fuegos artificiales en sus fiestas por riesgo de incendio

La ola de calor y el riesgo extremo de incendios obligan al ayuntamiento de Tafalla a tomar medidas preventivas.
Txupinazo de las fiestas de Tafalla. Foto: Ayuntamiento de Tafalla.
Euskaraz irakurri: Tafallak su artifizialak bertan behera utzi ditu su arriskuagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Tafalla celebra sus fiestas bajo la prohibición de encender fuego, una medida adoptada por el riesgo extremo de incendios. La decisión llega en plena ola de calor y con el recuerdo de los graves fuegos de 2022 y del  reciente incendio en Carcastillo.

También se han cancelado los fuegos artificiales previstos para el 16 de agosto, ya que el punto de lanzamiento se encuentra a menos de 400 metros de zonas con vegetación con riesgo de incendiar. las autoridades piden extremar la precaución durante estos días festivos.

Tafalla Fiestas Navarra Incendios Olas de calor Sociedad

