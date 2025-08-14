Suteak
Tafallak su artifizialak bertan behera utzi ditu su arriskuagatik

Bero boladak eta suteen muturreko arriskuak prebentzio neurriak hartzera behartu dute Tafallako Udala.

Tafallako jaietako txupinazoa. Argazkia: Tafallako Udala.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Tafallako jaiak sua pizteko debekuarekin hasi dira, muturreko sute arriskuagatik ezarrita. Bero bolada betean iritsi da erabakia, 2022ko su larriak eta Zarrakaztelun piztu berri den sutea gogoan.

Abuztuaren 16rako aurreikusita zeuden su artifizialak ere bertan behera utzi dituzte; izan ere, jaurtitze gunea sua hartzeko arriskua duten landaredia guneetatik 400 metro baino gutxiagora dago. Agintariek arreta handiz ibiltzeko eskatu dute.

Tafalla Jaiak Nafarroa Suteak Bero-boladak Gizartea

