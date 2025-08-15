Dos detenidos tras una pelea multitudinaria a la salida de una discoteca en Bilbao
Dos individuos han sido arrestados esta pasada madrugada en las inmediaciones de una discoteca ubicada en el barrio bilbaíno de Bolueta, donde se ha producido una pelea multitudinaria.
Según han informado fuentes municipales, el suceso se ha desarrollado sobre las 05:40 horas y alrededor de una treintena de personas podrían haberse visto implicadas en los hechos.
Dos jóvenes han resultado heridos por cortes y la Policía municipal ha arrestado a dos individuos e identificado a varios implicados más.
Efectivos sanitarios desplazados al lugar han procedido al traslado a un centro hospitalario a los heridos, uno de ellos en calidad de detenido.
