Bi atxilotu Bilboko diskoteka baten irteeran izandako borroka jendetsu baten ondorioz

Hogeita hamar bat pertsonak parte hartu dute gertakarietan. Osasun-langileek ospitalera eraman dituzte zaurituak, horietako bat atxilotu gisa.

Agentziak | EITB

Bi pertsona atxilotu dituzte gaur goizaldean Bilboko Bolueta auzoko diskoteka baten inguruan, borroka jendetsu batean.

Udaleko iturriek jakitera eman dutenez, gertakaria 05:40 aldera jazo da, eta litekeena da 30 pertsona inguru nahasi izana borrokan.

Bi gazte zauritu dira (ebakiak zituzten), eta Udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu eta beste hainbat identifikatu ditu.

Bertaratutako osasun-langileek ospitalera eraman dituzte zaurituak, horietako bat atxilotu gisa.

