Bi atxilotu Bilboko diskoteka baten irteeran izandako borroka jendetsu baten ondorioz
Hogeita hamar bat pertsonak parte hartu dute gertakarietan. Osasun-langileek ospitalera eraman dituzte zaurituak, horietako bat atxilotu gisa.
Bi pertsona atxilotu dituzte gaur goizaldean Bilboko Bolueta auzoko diskoteka baten inguruan, borroka jendetsu batean.
Udaleko iturriek jakitera eman dutenez, gertakaria 05:40 aldera jazo da, eta litekeena da 30 pertsona inguru nahasi izana borrokan.
Bi gazte zauritu dira (ebakiak zituzten), eta Udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu eta beste hainbat identifikatu ditu.
Bertaratutako osasun-langileek ospitalera eraman dituzte zaurituak, horietako bat atxilotu gisa.
