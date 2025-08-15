Día de la Diáspora Vasca
Euskadi homenajeará a los pelotaris de cesta punta por su labor como "embajadores"

Con motivo del Día de la Diáspora Vasca, Markina-Xemein acogerá una serie de actos presididos por el lehendakari Imanol Pradales.

Aritz Erkiaga e Imanol López. Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media.

Euskaraz irakurri: Euskadik zesta-puntako pilotariak omenduko ditu, "enbaxadore" gisa egindako lanagatik
Agencias | EITB

El frontón de Markina-Xemein (Bizkaia) acogerá el próximo 8 de septiembre, con motivo del Día de la Diáspora Vasca, un acto de homenaje a los cestapuntistas que han jugado en frontones de todo el mundo en reconocimiento a su labor como "embajadores" de Euskadi.

La cita contará con la asistencia del lehendakari, Imanol Pradales, y con la participación del grupo de danzas de Saint Pierre et Miquelon, isla francesa situada frente a la costa de Terranova que cuenta con uno de los frontones más antiguos de Norteamérica.

El Gobierno Vasco ha señalado en un comunicado que los cestapuntistas representan un colectivo que, además de su papel deportivo, ha tenido un "peso fundamental como embajadores del nombre de Euskadi allí donde han estado presentes".

