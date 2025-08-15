Euskal Diasporaren Eguna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskadik zesta-puntako pilotariak omenduko ditu, "enbaxadore" gisa egindako lanagatik

Euskal Diasporaren Eguna dela eta, hainbat ekitaldi izango dira Markina-Xemeinen, Imanol Pradales lehendakaria buru dela.

Aritz Erkiaga eta Imanol Lopez. EITB Mediaren bideo batetik ateratako irudia.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Datorren irailaren 8an ospatuko den Euskal Diasporaren Eguna dela eta, mundu osoko frontoietan jokatu duten zesta-puntako pilotariak omentzeko ekitaldia egingo dute Markina-Xemeingo (Bizkaia) frontoian.

Hitzorduan Imanol Pradales lehendakaria eta Saint Pierre et Miqueloneko dantza taldea izango dira, Ternuako kostaldearen parean dagoen uhartekoa, Ipar Amerikako frontoi zaharrenetako bat duena.

Eusko Jaurlaritzak ohar batean adierazi duenez, pilotariek, kirol-eginkizunaz gain, "Euskadiren izenaren enbaxadore gisa funtsezko pisua" izan duen kolektiboa ordezkatzen dute.

Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Markina-Xemein Eusko Jaurlaritza Imanol Pradales Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu