Euskadik zesta-puntako pilotariak omenduko ditu, "enbaxadore" gisa egindako lanagatik
Datorren irailaren 8an ospatuko den Euskal Diasporaren Eguna dela eta, mundu osoko frontoietan jokatu duten zesta-puntako pilotariak omentzeko ekitaldia egingo dute Markina-Xemeingo (Bizkaia) frontoian.
Hitzorduan Imanol Pradales lehendakaria eta Saint Pierre et Miqueloneko dantza taldea izango dira, Ternuako kostaldearen parean dagoen uhartekoa, Ipar Amerikako frontoi zaharrenetako bat duena.
Eusko Jaurlaritzak ohar batean adierazi duenez, pilotariek, kirol-eginkizunaz gain, "Euskadiren izenaren enbaxadore gisa funtsezko pisua" izan duen kolektiboa ordezkatzen dute.
Begoñako Amak milaka erromesen bisita jasoko du gaur
Bilboko Begoñako Basilikak milaka lagun hartuko ditu gaur Bizkaiko zaindaria ondratzeko. Goiztiarrenak goizean goiz iritsi dira tenplura, oraindik gaua zenean.
Gaur sartuko dira indarrean Ipar Euskal Herrian ur kontsumoa murrizteko lehen neurriak
Euri faltak bultzatuta, 2022an ezarritako neurri berak hartuko ditu prefeturak, ostiral arratsalde honetan hasita.
Espainiako suteek 116.000 hektarea baino gehiago erre dituzte astebetean, eta 10.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte Galizian eta Gaztela eta Leonen
Bero-boladak zaildu egin du penintsulako eta Balear Uharteetako 38 foku aktiboak itzaltzea. Suak hiru hildako eta sei zauritu larri utzi ditu, eta 25.000 suhiltzaile baino gehiago atsedenik gabe ari dira lanean sugarrak geldiarazteko.
EHUk munduko 400 unibertsitate onenen artean jarraitzen du
Nafarroako Unibertsitateak maila bat egin du gora eta munduko 500 unibertsitate onenen artean kokatu da. Bordeleko Unibertsitatea, (Baionako campusa bere menpe dago) 300 onenen artean dago.
40 urte bete dira su artifizialen segurtasun-protokoloetan mugarri izan zen istripua gertatu zenetik
1985eko abuztuaren 14an, milaka pertsona su artifizialez gozatzera joan ziren Donostiara Aste Nagusiko egun handiaren bezperan. "Bonba japoniar" baten karkasa bateko espoleta batek huts egin zuen eta, gorantz atera beharrean, jendearen artean eztanda egin zuen. 6 urteko haur bat hil eta 130 pertsona zauritu ziren ezbeharrean.
Aita Marik misio berri bati ekin dio, Europako migrazio politikaren gogortzearekin batera
Itsas Salbamendu Humanitarioa gobernuz kanpoko erakundeak salatu duenez, legedi berri horrek legez kanpoko itzulketak legitimatzen ditu eta Mediterraneo erdialdeko erreskate-lanak oztopatzen ditu.
Listeria izan dezakeen gazta frantses bat saldu da Donostiako Bretxa merkatuan
Zehazki, Brie Royal Faucon gazta da, 2 kilokoa. Alertak eragindako produktua etxean duten pertsonei ez kontsumitzeko gomendatu die Osasun Sailak.
Ondarroako Udalak herriko meskitaren aurka egindako eraso arrazista salatu du
Gertakaria 11:00ak aldera jazo da, dei anonimo batek agintariei ohartarazi dienean gorozkiz betetako poltsa bat jaurti dutela meskitaren kontra. Udaltzaingoak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
Begoñako Ama itsas prozesioan eraman dute Santurtzitik Bilbora
Begoñako Ama Santiagoko katedralean dago jada, Santurtzitik abiatu den itsas prozesio batean Bilbora iritsi ondoren. Berrehun pertsona baino gehiago zihoazen beste ontzi batzuek lagunduta joan da Begoñako Ama bide osoan.