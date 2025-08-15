Fallece un trabajador de Lodosa en la planta de Ebro de Barcelona

Un trabajador, natural de Lodosa (Navarra), ha fallecido en un accidente laboral cuando realizaba unos trabajos en la planta de Ebro en la Zona Franca de Barcelona.

El empleado falleció el martes, y la empresa ha expresado el "profundo dolor" por lo ocurrido, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos del fallecido. Igualmente, el Club Deportivo Lodosa, donde jugó, también ha expresado su más sentido pésame.



Por su parte, el sindicato CCOO ha lamentado la muerte del, y ha afirmado que pedirán responsabilidades y mejoras en la seguridad para evitar que una situación como esta vuelva a producirse una vez la investigación iniciada esclarezca las circunstancias en las que se ha producido el accidente laboral.