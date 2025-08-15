Lan-istripua
Lodosako langile bat hil da Bartzelonako Ebroko lantegian

Langilea asteartean hil zen, eta enpresak "doluminak" helarazi dizkie haren senide eta lagunei. Lodosa Kirol Elkarteak ere doluminak eman dizkie haren ingurukoei, elkarteko jokalari ohia baitzen.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Lodosako (Nafarroa) langile bat hil da lan-istripuz Ebroko lantegian, Bartzelonako zona frankoan.

Langilea asteartean hil zen, eta enpresak "doluminak" helarazi dizkie hildakoaren senide eta lagunei. Lodosa Kirol Elkarteak ere doluminak adierazi dizkie, hildakoa elkartearen jokalari ohia baitzen.

CCOO sindikatuak tamalgarritzat jo du langilearen heriotza, eta erantzukizunak eta segurtasuna hobetzeko eskatuko dutela adierazi du, ikerketak lan-istripua nola eta zergatik gertatu den argitzen duenean.

