Plan de sequía
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Hoy entran en vigor las primeras medidas para moderar el consumo de agua en Iparralde

Ante la falta de lluvias, la Prefectura tomará las mismas medidas que en 2022, comenzando este viernes por la tarde.

La Prefectura ha incrementado la alerta en los ríos y cuencas de Iparralde. Foto: EITB Media

Euskaraz irakurri: Gaur sartuko dira indarrean Ipar Euskal herrian ur kontsumoa apaltzeko lehen neurriak
author image

EITB

Última actualización

Este viernes por la tarde entrarán en vigor las primeras medidas para reducir el consumo de agua en Iparralde, motivadas por la falta de lluvias. La Prefectura ha declarado la situación de sequía y estas medidas especiales suponen un segundo nivel dentro de este plan, ya que varios puntos se encuentran en el mismo nivel de sequía que en 2022, cuando ya se tomaron las mismas medidas.

Así, se prohíbe el riego de jardines, campos deportivos y de golf, el llenado de piscinas o el lavado de coches. Entre las 08:00 horas de la mañana y las 20:00 horas de la tarde no estará permitido regar los campos y huertos propios ni lavar los coches particulares en casa, y por lo general se pide un uso racional del agua en lo doméstico.

La Prefectura incrementa la alerta en las cuencas de Aturi y Errobi, así como en Bidasoa y Urdazubi . En el caso más grave, estaría también incluido el río de Iholdi.

La mesa de crisis se reunirá cada semana para ir analizando la situación.

Sequía Olas de calor Iparralde Agua Sociedad

Más noticias sociedad

Procesión marítima desde Santurtzi a Bilbao de la Amatxu de Begoña
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Amatxu de Begoña surca la ría desde Santurtzi a Bilbao en la que es la quinta edición de esta procesión

La amatxu de Begoña está ya a la catedral de Santiago tras llegar al pantalán del ayuntamiento de Bilbao en una procesión por la ría que ha partido de Santurtzi. La virgen peregrina, que así se llama a esta copia, ya que la imagen original se guarda en el santuario de Begoña, ha ido escoltada por otras embarcaciones en las que viajaban más de doscientas personas.
Cargar más