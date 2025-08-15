Hoy entran en vigor las primeras medidas para moderar el consumo de agua en Iparralde
Este viernes por la tarde entrarán en vigor las primeras medidas para reducir el consumo de agua en Iparralde, motivadas por la falta de lluvias. La Prefectura ha declarado la situación de sequía y estas medidas especiales suponen un segundo nivel dentro de este plan, ya que varios puntos se encuentran en el mismo nivel de sequía que en 2022, cuando ya se tomaron las mismas medidas.
Así, se prohíbe el riego de jardines, campos deportivos y de golf, el llenado de piscinas o el lavado de coches. Entre las 08:00 horas de la mañana y las 20:00 horas de la tarde no estará permitido regar los campos y huertos propios ni lavar los coches particulares en casa, y por lo general se pide un uso racional del agua en lo doméstico.
La Prefectura incrementa la alerta en las cuencas de Aturi y Errobi, así como en Bidasoa y Urdazubi . En el caso más grave, estaría también incluido el río de Iholdi.
La mesa de crisis se reunirá cada semana para ir analizando la situación.
