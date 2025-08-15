Gaur sartuko dira indarrean Ipar Euskal Herrian ur kontsumoa murrizteko lehen neurriak
Ostiral arratsalde honetan sartuko dira indarrean Ipar Euskal Herrian ur kontsumoa apaltzeko ezarriko diren lehen neurriak, euri faltak bultzatuta. Lehorte egoera ezarri du prefeturak eta plan horren baitako bigarren maila suposatzen dute neurri berezi horiek. Izan ere, hainbat puntutan 2022ko lehorte maila berean daudela gogorarazi dute, eta orduan ere neurri berak hartu zituzten.
Hala, debekatuta egongo da, besteak beste, lorategi, golf eta kirol zelaien ureztatzea, igerilekuak betetzea edo autoak garbitzea. Hain zuzen, goizeko 08:00etatik iluntzeko 20:00etara ezingo dira etxeko zelai eta baratzeak ureztatu, ezta auto partikularrak etxean garbitu ere. Oro har, etxean ura zentzuz baliatzeko eskatu dute.
Prefeturak alerta areagotu du Aturi eta Errobi arroetan, baita Bidasoan eta Urdazubin ere. Egoera larrienean, Iholdiko erreka ere egongo litzateke tartean.
Krisi mahaia astero bilduko da egoera aztertzen joateko.
Albiste gehiago gizartea
Euskadik zesta-puntako pilotariak omenduko ditu, "enbaxadore" gisa egindako lanagatik
Euskal Diasporaren Eguna dela eta, hainbat ekitaldi izango dira Markina-Xemeinen, Imanol Pradales lehendakaria buru dela.
Espainiako suteek 116.000 hektarea baino gehiago erre dituzte astebetean, eta 10.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte Galizian eta Gaztela eta Leonen
Bero-boladak zaildu egin du penintsulako eta Balear Uharteetako 38 foku aktiboak itzaltzea. Suak hiru hildako eta sei zauritu larri utzi ditu, eta 25.000 suhiltzaile baino gehiago atsedenik gabe ari dira lanean sugarrak geldiarazteko.
EHUk munduko 400 unibertsitate onenen artean jarraitzen du
Nafarroako Unibertsitateak maila bat egin du gora eta munduko 500 unibertsitate onenen artean kokatu da. Bordeleko Unibertsitatea, (Baionako campusa bere menpe dago) 300 onenen artean dago.
40 urte bete dira su artifizialen segurtasun-protokoloetan mugarri izan zen istripua gertatu zenetik
1985eko abuztuaren 14an, milaka pertsona su artifizialez gozatzera joan ziren Donostiara Aste Nagusiko egun handiaren bezperan. "Bonba japoniar" baten karkasa bateko espoleta batek huts egin zuen eta, gorantz atera beharrean, jendearen artean eztanda egin zuen. 6 urteko haur bat hil eta 130 pertsona zauritu ziren ezbeharrean.
Aita Marik misio berri bati ekin dio, Europako migrazio politikaren gogortzearekin batera
Itsas Salbamendu Humanitarioa gobernuz kanpoko erakundeak salatu duenez, legedi berri horrek legez kanpoko itzulketak legitimatzen ditu eta Mediterraneo erdialdeko erreskate-lanak oztopatzen ditu.
Listeria izan dezakeen gazta frantses bat saldu da Donostiako Bretxa merkatuan
Zehazki, Brie Royal Faucon gazta da, 2 kilokoa. Alertak eragindako produktua etxean duten pertsonei ez kontsumitzeko gomendatu die Osasun Sailak.
Ondarroako Udalak herriko meskitaren aurka egindako eraso arrazista salatu du
Gertakaria 11:00ak aldera jazo da, dei anonimo batek agintariei ohartarazi dienean gorozkiz betetako poltsa bat jaurti dutela meskitaren kontra. Udaltzaingoak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
Begoñako Ama itsas prozesioan eraman dute Santurtzitik Bilbora
Begoñako Ama Santiagoko katedralean dago jada, Santurtzitik abiatu den itsas prozesio batean Bilbora iritsi ondoren. Berrehun pertsona baino gehiago zihoazen beste ontzi batzuek lagunduta joan da Begoñako Ama bide osoan.
Bilboko Udaltzaingoko langileen % 90ek parte hartuko dute Aste Nagusiko segurtasun-operatiboan
Gaur, Bilbon, Segurtasuna Koordinatzeko Batzordearen bilera egin da, datorren larunbatean, abuztuaren 16an, hasiko den Aste Nagusiko segurtasun-operatiboa prestatzeko. Udaltzaingoak eta Ertzaintzak eguneko 24 orduetan patruilatuko dute jai-gune nagusietan, eta eraso matxisten eta gorroto-delituen prebentzioari emango diote lehentasuna.