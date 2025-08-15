EHU se mantiene entre las 400 mejores universidades del mundo, según la edición de este año del ranking de Shanghái, considerada la clasificación más prestigiosa en el ámbito mundial de los campus universitarios.

En relación a 2024, sube un escalafón la Universidad de Navarra (501-600). Además, el campus de Baiona que depende de la Universidad de Burdeos se mantiene entre las 300 mejores del mundo.

La lista de las diez primeras españolas es idéntica a la del año pasado y los tramos en los que se sitúan también. El medallero español comienza de nuevo con la Universidad de Barcelona, que mantiene el estatus del año pasado al situarse entre los 200 primeros puestos, su mejor clasificación. Le siguen la Universidad de Valencia (del 201 al 300 de las mejores); las Autónomas de Barcelona y Madrid, Complutense, Pompeu Fabra, Granada y EHU, de nuevo en la horquilla 301-400, y la Politécnica de Valencia y la de Sevilla repiten en el rango 401-500.

Por 23 año consecutivo, Harvard lidera la clasificación mundial, seguida de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). Entre las diez mejores figuran además Cambridge (4), Berkeley (5), Oxford (6), Princeton (7), Caltech (8), Columbia(9) y el California Institute of Technology (10). Todas las universidades que aparecen entre las diez primeras son norteamericanas, a excepción de las británicas Cambridge y Oxford.

En Europa continental, la primera universidad en la lista es la París-Saclay, que se mantiene como líder al posicionarse en el puesto trece, seguida de la ETH de Zúrich, en el veintidós.

Entre las asiáticas, la de Tsinghua (la 18) asciende cuatro puestos y se consolida en su estatus como la mejor de Asia, mientras la de Melbourne (38) lidera la clasificación de las de Oceanía durante quince años consecutivos.

La lista analiza seis indicadores: número de alumnos que han ganado un Nobel o la Medalla Fields; profesores con Nobel o Fields; citas de investigadores; artículos en Nature y Science, rendimiento académico per cápita y trabajos en el Science Citacion Index Expanded and Social Science Citacion Index.