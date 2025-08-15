EHUk munduko 400 unibertsitate onenen artean jarraitzen du

Shanghaiko sailkapena
EHUko Leioako campusa. Argazkia: Irekia
EITB

Azken eguneratzea

EHU munduko 400 unibertsitate onenen artean mantentzen da, Shanghaiko rankingaren aurtengo edizioaren arabera. Unibertsitate campusen mundu mailako sailkapenik entzutetsuena da.

20.000 unibertsitate baino gehiagoren artean, 2.500 ikastetxe aztertu ditu zerrendak, eta 1.000 onenak argitaratu ditu rankingean. Zerrendak Espainiako 36 unibertsitate biltzen ditu, eta EHU zortzigarrena da, euskal erakundeak ohar batean adierazi duenez.

"Unibertsitateen arteko lehia gero eta handiagoa da, unibertsitate espezializatuek lehen postuak betetzen dituztelako. Horrexegatik hartzen du garrantzi handiagoa EHUk mundu mailan duen posizioak ", azpimarratu du Joxerramon Bengoetxea errektoreak.

2024arekin alderatuta, tarte bat egin du gora Nafarroako Unibertsitateak  (501-600). Gainera, Bordeleko Unibertsitatea (Baionako campusa bere menpe dago) 300 onenen artean dago.

Espainiako lehen hamarren zerrenda iazko berdina da. Lehena Bartzelonako Unibertsitatea da, eta iazko estatusari eutsi dio, bere sailkapen onena 200 postuen artean baitago. Ondoren, Valentziako Unibertsitatea (201etik 300era); Bartzelonako eta Madrilgo Autonomoa, Complutense, Pompeu Fabra, Granada eta EHU, 301-400 tartean berriro, eta Valentziako Politeknikoa eta Sevillakoa 401-500 tartean. 

23 urtez jarraian, Harvard munduko sailkapenaren buruan dago, ondoren Stanford eta Massachussetseko Institutu Teknologikoa (MIT). Hamar onenen artean daude, gainera, Cambridge (4), Berkeley (5), Oxford (6), Princeton (7), Caltech (8), Columbia (9) eta California Institute of Technology (10). Lehenengo hamarren artean agertzen diren unibertsitate guztiak iparramerikarrak dira, Cambridge eta Oxford britainiarrak izan ezik.

Europa kontinentalean, zerrendako lehen unibertsitatea Paris-Saclay da, eta eremu horretan lider izaten jarraitzen du, hamahirugarren postuan baitago; ondoren, Zuricheko ETH dago, hogeita bian.

Asiakoen artean, Tsinghuakoak (18) lau postu egin du gora, eta Asiako onena da; Melbournekoak (38), berriz, Ozeaniakoen sailkapenaren buru da hamabost urtez jarraian.

Zerrendak sei adierazle aztertzen ditu: Nobel saria edo Fields domina irabazi duten ikasleen kopurua; Nobel edo Fields duten irakasleak; ikertzaileen aipuak; Nature eta Scienceko artikuluak, per capita errendimendu akademikoa eta Science Citacion Index Expanded and Social Science Citacion Indexeko lanak.

