EHUk munduko 400 unibertsitate onenen artean jarraitzen du

Nafarroako Unibertsitateak maila bat egin du gora eta munduko 500 unibertsitate onenen artean kokatu da. Bordeleko Unibertsitatea, (Baionako campusa bere menpe dago) 300 onenen artean dago.
EHU munduko 400 unibertsitate onenen artean mantentzen da, Shanghaiko rankingaren aurtengo edizioaren arabera. Unibertsitate campusen mundu mailako sailkapenik entzutetsuena da.
20.000 unibertsitate baino gehiagoren artean, 2.500 ikastetxe aztertu ditu zerrendak, eta 1.000 onenak argitaratu ditu rankingean. Zerrendak Espainiako 36 unibertsitate biltzen ditu, eta EHU zortzigarrena da, euskal erakundeak ohar batean adierazi duenez.
"Unibertsitateen arteko lehia gero eta handiagoa da, unibertsitate espezializatuek lehen postuak betetzen dituztelako. Horrexegatik hartzen du garrantzi handiagoa EHUk mundu mailan duen posizioak ", azpimarratu du Joxerramon Bengoetxea errektoreak.
2024arekin alderatuta, tarte bat egin du gora Nafarroako Unibertsitateak (501-600). Gainera, Bordeleko Unibertsitatea (Baionako campusa bere menpe dago) 300 onenen artean dago.
Espainiako lehen hamarren zerrenda iazko berdina da. Lehena Bartzelonako Unibertsitatea da, eta iazko estatusari eutsi dio, bere sailkapen onena 200 postuen artean baitago. Ondoren, Valentziako Unibertsitatea (201etik 300era); Bartzelonako eta Madrilgo Autonomoa, Complutense, Pompeu Fabra, Granada eta EHU, 301-400 tartean berriro, eta Valentziako Politeknikoa eta Sevillakoa 401-500 tartean.
23 urtez jarraian, Harvard munduko sailkapenaren buruan dago, ondoren Stanford eta Massachussetseko Institutu Teknologikoa (MIT). Hamar onenen artean daude, gainera, Cambridge (4), Berkeley (5), Oxford (6), Princeton (7), Caltech (8), Columbia (9) eta California Institute of Technology (10). Lehenengo hamarren artean agertzen diren unibertsitate guztiak iparramerikarrak dira, Cambridge eta Oxford britainiarrak izan ezik.
Europa kontinentalean, zerrendako lehen unibertsitatea Paris-Saclay da, eta eremu horretan lider izaten jarraitzen du, hamahirugarren postuan baitago; ondoren, Zuricheko ETH dago, hogeita bian.
Asiakoen artean, Tsinghuakoak (18) lau postu egin du gora, eta Asiako onena da; Melbournekoak (38), berriz, Ozeaniakoen sailkapenaren buru da hamabost urtez jarraian.
Zerrendak sei adierazle aztertzen ditu: Nobel saria edo Fields domina irabazi duten ikasleen kopurua; Nobel edo Fields duten irakasleak; ikertzaileen aipuak; Nature eta Scienceko artikuluak, per capita errendimendu akademikoa eta Science Citacion Index Expanded and Social Science Citacion Indexeko lanak.
Gaur sartuko dira indarrean Ipar Euskal Herrian ur kontsumoa murrizteko lehen neurriak
Euri faltak bultzatuta, 2022an ezarritako neurri berak hartuko ditu prefeturak, ostiral arratsalde honetan hasita.
Espainiako suteek 116.000 hektarea baino gehiago erre dituzte astebetean, eta 10.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte Galizian eta Gaztela eta Leonen
Bero-boladak zaildu egin du penintsulako eta Balear Uharteetako 38 foku aktiboak itzaltzea. Suak hiru hildako eta sei zauritu larri utzi ditu, eta 25.000 suhiltzaile baino gehiago atsedenik gabe ari dira lanean sugarrak geldiarazteko.
40 urte bete dira su artifizialen segurtasun-protokoloetan mugarri izan zen istripua gertatu zenetik
1985eko abuztuaren 14an, milaka pertsona su artifizialez gozatzera joan ziren Donostiara Aste Nagusiko egun handiaren bezperan. "Bonba japoniar" baten karkasa bateko espoleta batek huts egin zuen eta, gorantz atera beharrean, jendearen artean eztanda egin zuen. 6 urteko haur bat hil eta 130 pertsona zauritu ziren ezbeharrean.
Aita Marik misio berri bati ekin dio, Europako migrazio politikaren gogortzearekin batera
Itsas Salbamendu Humanitarioa gobernuz kanpoko erakundeak salatu duenez, legedi berri horrek legez kanpoko itzulketak legitimatzen ditu eta Mediterraneo erdialdeko erreskate-lanak oztopatzen ditu.
Listeria izan dezakeen gazta frantses bat saldu da Donostiako Bretxa merkatuan
Zehazki, Brie Royal Faucon gazta da, 2 kilokoa. Alertak eragindako produktua etxean duten pertsonei ez kontsumitzeko gomendatu die Osasun Sailak.
Ondarroako Udalak herriko meskitaren aurka egindako eraso arrazista salatu du
Gertakaria 11:00ak aldera jazo da, dei anonimo batek agintariei ohartarazi dienean gorozkiz betetako poltsa bat jaurti dutela meskitaren kontra. Udaltzaingoak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
Begoñako Ama itsas prozesioan eraman dute Santurtzitik Bilbora
Begoñako Ama Santiagoko katedralean dago jada, Santurtzitik abiatu den itsas prozesio batean Bilbora iritsi ondoren. Berrehun pertsona baino gehiago zihoazen beste ontzi batzuek lagunduta joan da Begoñako Ama bide osoan.
Bilboko Udaltzaingoko langileen % 90ek parte hartuko dute Aste Nagusiko segurtasun-operatiboan
Gaur, Bilbon, Segurtasuna Koordinatzeko Batzordearen bilera egin da, datorren larunbatean, abuztuaren 16an, hasiko den Aste Nagusiko segurtasun-operatiboa prestatzeko. Udaltzaingoak eta Ertzaintzak eguneko 24 orduetan patruilatuko dute jai-gune nagusietan, eta eraso matxisten eta gorroto-delituen prebentzioari emango diote lehentasuna.
Tafallak su artifizialak bertan behera utzi ditu su arriskuagatik
Bero boladak eta suteen muturreko arriskuak prebentzio neurriak hartzera behartu dute Tafallako Udala.