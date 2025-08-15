Gipuzkoa
Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo en San Sebastián

El nadador ha sufrido una parada cardiovascular en el agua y ha sido trasladado hasta la playa de La Concha, donde los servicios de emergencia han intentado reanimarlo, sin éxito.
Travesía del Paseo Nuevo en San Sebastián. Foto: EITB Media
Euskaraz irakurri: Parte-hartzaile bat hil da Donostian, Pasealeku Berria zeharkaldian
EITB

Última actualización

Un hombre ha fallecido este viernes mientras participaba en la Travesía del Paseo Nuevo en San Sebastián

El nadador ha sufrido una parada cardiovascular en el agua y ha sido trasladado hasta la playa de La Concha, donde los servicios de emergencia han intentado reanimarlo, sin éxito. 

Según ha podido saber EITB, los hechos han ocurrido en el tramo final de la carrera, a la altura del Aquarium. Han observado que el participante se encontraba indispuesto y se han dirigido a él a toda velocidad.

El Club Deportivo Fortuna ha transmitido sus condolencias a los familiares y allegados del participante. "Nos conmueve profundamente esta dolorosa pérdida, y nos unimos al dolor de su familia, amistades y compañeras/os", señala la asociación en un comunicado.

