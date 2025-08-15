DONOSTIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pasealeku Berriko igeriketa zeharkaldian parte hartzen ari zen gizon bat hil da

Igerilariak geldialdi kardiobaskularra izan du uretan, eta Kontxako hondartzara eraman dute. Larrialdi zerbitzuko kideak gizona suspertzen saiatu dira, baina ez dute lortu haren bizia salbatzea.

Salida de la travesía a nado del Paseo Nuevo

Donostiako Pasealeku Berriko zeharkaldia. Argazkia: EITB Media

author image

EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat hil da ostiral honetan Donostian, Pasealeku Berriko igeriketa zeharkaldian parte hartzen ari zela.

Igerilariak geldialdi kardiobaskularra izan du uretan, eta Kontxako hondartzara eraman dute. Larrialdi zerbitzuko kideak hura suspertzen saiatu dira, baina ez dute lortu haren bizia salbatzea. 

EITBk jakin duenez, lasterketaren azken zatian, Aquarium parean, jazo da gertaera. Parte-hartzailea ondoezik zegoela ikusi dute, eta harengana jo dute ziztu bizian.

Fortuna Kirol Elkarteak doluminak helarazi dizkie parte-hartzailearen senide eta ingurukoei. "Biziki hunkitzen gaitu galera mingarri horrek, eta bat egiten dugu haren familiaren, lagunen eta kideen minarekin", adierazi du elkarteak ohar baten bidez.

Gizartea Donostia Euskal Autonomia Erkidegoa Gipuzkoa

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu