Pasealeku Berriko igeriketa zeharkaldian parte hartzen ari zen gizon bat hil da
Igerilariak geldialdi kardiobaskularra izan du uretan, eta Kontxako hondartzara eraman dute. Larrialdi zerbitzuko kideak gizona suspertzen saiatu dira, baina ez dute lortu haren bizia salbatzea.
Gizon bat hil da ostiral honetan Donostian, Pasealeku Berriko igeriketa zeharkaldian parte hartzen ari zela.
Igerilariak geldialdi kardiobaskularra izan du uretan, eta Kontxako hondartzara eraman dute. Larrialdi zerbitzuko kideak hura suspertzen saiatu dira, baina ez dute lortu haren bizia salbatzea.
EITBk jakin duenez, lasterketaren azken zatian, Aquarium parean, jazo da gertaera. Parte-hartzailea ondoezik zegoela ikusi dute, eta harengana jo dute ziztu bizian.
Fortuna Kirol Elkarteak doluminak helarazi dizkie parte-hartzailearen senide eta ingurukoei. "Biziki hunkitzen gaitu galera mingarri horrek, eta bat egiten dugu haren familiaren, lagunen eta kideen minarekin", adierazi du elkarteak ohar baten bidez.
