Fallece un joven de 17 años tras sufrir un ahogamiento en el pantano de Alloz

El cuerpo sin vida de un joven de 17 años ha sido rescatado en la tarde de este sábado en el pantano de Alloz por efectivos del Servicio de Bomberos de Navarra.

SOS Navarra ha recibido el aviso de la desaparición de este joven poco antes, y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Estella, un helicóptero de rescate, una ambulancia medicalizada y agentes.

El fallecido es natural y vecino de Logroño, que estaba pasando el día en compañía de su familia en el pantano de Alloz, en Lerate, concejo perteneciente al término municipal de Guesálaz.

El cuerpo del joven ha sido localizado sumergido en una zona cercana al punto en el que había desaparecido, y será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será realizada la autopsia.

La Guardia Civil investiga las causas e instruye las diligencias del suceso.