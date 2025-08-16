Nafarroa
17 urteko mutil bat hil da Allozko urtegian, itota

SOS Nafarroak horren desagerpenaren abisua jaso du lehentxeago. Logroñokoa zen, eta bere familiarekin ari zen bertan eguna igarotzen.

Agenteak, gertakarien tokian. Argazkia: Guardia Zibila
17 urteko mutil baten gorpua berreskuratu dute larunbat arratsaldean Nafarroako Suhiltzaileen Zerbitzuko kideek Allozko urtegian.

SOS Nafarroak horren desagerpenaren berri jaso du lehentxeago, eta Lizarrako suhiltzaileak, erreskate-helikoptero bat, anbulantzia medikalizatu bat eta agenteak bertaratu dira.

Hildakoa Logroñokoa zen, eta Allozko urtegian igarotzen ari zen eguna, senideekin batera, Gesalatz udalerrian.

Gaztea desagertu den lekutik gertu topatu dute haren gorpua, eta Auzitegi Medikuntzako Nafarroako Institutura eraman dute, autopsia egiteko. 

Guardia Zibilak ikerketa abiatu du gertakariaren nondik norakoak argitzeko eta beharrezko eginbideak bideratzeko.

