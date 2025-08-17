Bilbao
14 detenidos la primera noche de Aste Nagusia, dos por violencia de género y uno por tocamientos

La mitad de las detenciones se produjeron en el recinto festivo.
Euskaraz irakurri: 14 atxilotu Aste Nagusiko lehen gauean, bi genero-indarkeriagatik eta bat ukituengatik
Agencias | EITB

Última actualización

La Policía municipal de Bilbao ha arrestado a un total de 14 personas durante la primera noche de fiestas de la Aste Nagusia, entre ellos dos casos de violencia de género y uno por tocamientos.

Según han informado fuentes municipales, el balance de arrestos durante la noche del sábado al domingo refleja que la mitad de las detenciones se produjeron en el recinto festivo.

Tres de los arrestos fueron por hurtos y el resto por violencia de género, violencia doméstica, por tocamientos a dos mujeres y el último por atentar contra el orden público.

Fuera del recinto festivo los agentes realizaron tres detenciones por robo. Los demás casos fueron por violencia de género, por daños en cuadros eléctricos municipales, por quebrantamiento de medidas cautelares y el último por estafa, tras no abonar lo consumido en un restaurante.

