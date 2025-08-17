Bilbo
14 atxilotu Aste Nagusiko lehen gauean, horietako bi genero-indarkeriagatik eta bat ukituengatik

Atxiloketen erdiak jai-eremuan egin dituzte.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Udaltzaingoak 14 pertsona atxilotu ditu Aste Nagusiko jaietako lehen gauean, tartean genero-indarkeriako bi kasu eta ukituengatik bat.

Udaleko iturriek jakitera eman dutenez, larunbatetik iganderako gaueko balantzearen arabera, atxiloketen erdiak jai-eremuan egin dituzte.

Atxiloketetako hiru ebasketengatik izan dira, eta gainerakoak genero-indarkeriagatik, etxeko indarkeriagatik, bi emakumeri ukituak egiteagatik eta azkena ordena publikoaren aurka egiteagatik.

Jai-eremutik kanpo, agenteek hiru atxiloketa egin dituzte lapurretengatik. Gainerakoak genero-indarkeriagatik, udaleko koadro elektrikoan kalteak eragiteagatik, kautelazko neurriak urratzeagatik eta iruzurragatik izan dira, azken hori jatetxe batean kontsumitutakoa ez ordaintzeagatik.

