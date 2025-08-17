14 atxilotu Aste Nagusiko lehen gauean, horietako bi genero-indarkeriagatik eta bat ukituengatik
Atxiloketen erdiak jai-eremuan egin dituzte.
Bilboko Udaltzaingoak 14 pertsona atxilotu ditu Aste Nagusiko jaietako lehen gauean, tartean genero-indarkeriako bi kasu eta ukituengatik bat.
Udaleko iturriek jakitera eman dutenez, larunbatetik iganderako gaueko balantzearen arabera, atxiloketen erdiak jai-eremuan egin dituzte.
Atxiloketetako hiru ebasketengatik izan dira, eta gainerakoak genero-indarkeriagatik, etxeko indarkeriagatik, bi emakumeri ukituak egiteagatik eta azkena ordena publikoaren aurka egiteagatik.
Jai-eremutik kanpo, agenteek hiru atxiloketa egin dituzte lapurretengatik. Gainerakoak genero-indarkeriagatik, udaleko koadro elektrikoan kalteak eragiteagatik, kautelazko neurriak urratzeagatik eta iruzurragatik izan dira, azken hori jatetxe batean kontsumitutakoa ez ordaintzeagatik.
Sanchezek klima-larrialdiari erantzuteko "Estatu itun handi bat" proposatu du
Espainiako Gobernuko presidenteak dei hori egin du azken suteei erantzuteko Galiziara egin duen bidaian, eta ziurtatu du "beharrezko baliabideak" jarriko dituztela inguru horretan aktibo dauden suteak inguratzeko.
Iruñea-Madril lineako Alvia tren bat gelditu da Garinoain eta Tafalla artean, katenarian izandako matxura batengatik
Zehazki, Iruñea-Madril Atocha zerbitzua eskaintzen duen Alvia 602 bat da igande goizean ez atzera ez aurrera gelditu dena, eta bidaia errepide bidez egiteko aukera eman die kaltetutako bidaiariei.
Hiru atxilotu eta zauritu bat Donostiako taberna batean izandako liskar batean
Gertaera igande goizaldean izan da, hirigunearen erdialdeko lokal batean.
Hiru talde harrapatu dituzte Nafarroan barbakoak egiten, sutea izateko arriskua muturrekoa bada ere
Gertakariak Cortesen, Goizuetan eta Lekunberrin izan dira, ibaietatik gertu.
Eneko Goia: "Aste Nagusi borobila izan dugu"
Su artifizialak izan dira herritar gehien bildu dituen ekitaldia; 665.000, guztira. Saguesko kontzertuei dagokienez, OBK, Morodo eta Leire Martinezenak izan dira arrakastatsuenak.
Bilbo berriro "distiratsu", Aste Nagusiko lehen gauaren ostean
Aste Nagusiko lehen gauak musikaz eta alaitasunez bete du Bilbo. Herritarrak ospatzen ari ziren bitartean, Bilbaogarbi garbiketa zerbitzuko langileak atsedenik gabe aritu dira kaleak eta txosna-gunea garbitzeko lanean.
Bilboko Udalak neurriak hartu ditu gaurko kontzertuak bermatzeko
Juan Maria Aburto alkateak iragarri duenez, eszenatokia muntatzeko arazo teknikoak konpontzen ez badituzte, kamioi bat erabiliko dute eszenatoki gisa.
Minutu bat, mila emozio: horrelakoa izan da Faltzesko piloiko lehen entzierroa
Faltzesko piloiko 2025eko lehen entzierroak zirrara handia eragin du minutu eskaseko lasterketan. Vicente Dominguezen behiak bat eginda jaitsi dira, eta tentsio uneak eta lasterketa politak izan dira azken zatian. Balantzea ezin hobea izan da: bi zauritu arin baino ez, eta festaren hasiera arrakastatsua.
Bertan behera geratu dira Abandoibarran larunbatean egin behar ziren kontzertuak, "muntaketa arazoak" izan direlako
"Udalarekin zerikusirik ez duten arrazoiek" eragin dute etetea.