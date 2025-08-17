Navarra
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Detenido un tren Alvia Pamplona-Madrid entre Garínoain y Tafalla por una avería en la catenaria

El tren afectado es un Alvia 602 Pamplona-Madrid Puerta de Atocha, y se ha habilitado un plan alternativo de transporte por carretera.
Euskaraz irakurri: Alvia Iruña-Madril tren bat atxilotu dute Garinoain eta Tafalla artean, katenarian izandako matxura batengatik
author image

EITB

Última actualización

Un tren Alvia que hacía el recorrido Pamplona-Madrid se ha visto afectado este domingo debido a una avería en la catenaria, según ha informado Adif en la red social X.

La circulación ferroviaria entre las localidades navarras de Garínoain y Tafalla, en el trayecto Castejón - Estación de Pamplona, ha quedado suspendida debido a un enganchón en la catenaria.

El tren afectado es un Alvia 602 Pamplona-Madrid Puerta de Atocha. Se ha habilitado un plan alternativo de transporte por carretera para Trenes de Larga y Media Distancia y desvíos selectivos por La Rioja.

Pamplona Baja Navarra Madrid Transporte público Verano Viajes Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más