Iruñea-Madril lineako Alvia tren bat gelditu da Garinoain eta Tafalla artean, katenarian izandako matxura batengatik

Zehazki, Iruñea-Madril Atocha zerbitzua eskaintzen duen Alvia 602 bat da igande goizean ez atzera ez aurrera gelditu dena, eta bidaia errepide bidez egiteko aukera eman die kaltetutako bidaiariei.

EITB

Azken eguneratzea

Iruñea-Madril ibilbidea egiten ari zen Alvia tren bat ez atzera ez aurrera gelditu da igande honetan, katenarian gorabehera bat izan ondoren, Adifek X sare sozialean jakitera eman duenez.

Trena Garinoain eta Tafalla herrien artean gelditu da, eta tren-zirkulazioa  bertan behera gelditu da, katenarian izandako matxura konpondu arte.

Zehazki, Iruñea eta Madril Atocha lotzen dituen Alvia 602 bat da ez atzera ez aurrera gelditu dena, eta enpresak bidaia errepide bidez egiteko aukera eman die kaltetutako bidaiariei.

