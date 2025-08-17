El fuego avanza sin control en Galicia, Castilla y León y Extremadura: miles de hectáreas calcinadas y evacuados
Los incendios que asolan el noroeste y oeste de la península ibérica han arrasado ya 50 000 hectáreas en Galicia y mantienen desalojados a 3500 personas en Castilla y León, mientras que en Extremadura, el declarado hace seis días en Jarilla (Cáceres) está "completamente desbocado" en su flanco norte y ya se encuentra a solo 7 kilómetros de la provincia de Salamanca.
Miles de personas continúan evacuadas en las zonas afectadas, especialmente en las provincias de Ourense, Cáceres y León, mientras que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia lleva ya cinco días suspendido.
Asimismo, un total de 16 carreteras secundarias permanecen cortadas al tráfico en cinco comunidades autónomas (Extremadura, Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria) debido a los incendios.
La situación se ha complicado en las últimas horas en Extremadura. El incendio de Jarilla (Cáceres) está "completamente desbocado" en su flanco norte, donde ha arrasado ya más de 11 000 hectáreas y un perímetro de 130 kilómetros. La Junta de Extremadura ha vuelto a solicitar de manera urgente más medios, dada la situación de los incendios.
Castilla y León tiene este domingo hasta 28 incendios forestales activos, con diez de ellos en el nivel máximo de gravedad, que mantienen desalojadas a 3500 personas. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido el "refuerzo inmediato" con medios del Ejército y del Mecanismo Europeo para luchar contra los incendios.
En Galicia, donde el fuego ha arrasado 50 000 hectáreas, hay todavía 12 focos activos que no han logrado controlarse, todos ellos en la provincia de Ourense, que sigue en situación 2 de emergencia. El incendio más grande se está produciendo en Chandrexa de Queixa. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha solicitado ayuda urgente, incluyendo la movilización inmediata de las Fuerzas Armadas además de la UME.
Por su parte, Asturias tiene hoy doce incendios forestales, de los que seis están activos, cuatro controlados y dos estabilizados.
En este contexto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que se destinarán otros 500 militares en la lucha contra los incendios. Además, ha pedido a la ciudadanía que "esté muy atenta" a las indicaciones de profesionales porque "quedan días complejos".
Un total de 27 personas han sido detenidas y 92 investigadas desde el 1 de junio, fecha de inicio de la campaña estatal contra incendios forestales.
