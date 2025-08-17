INCENDIOS
El fuego avanza sin control en Galicia, Castilla y León y Extremadura: miles de hectáreas calcinadas y evacuados

Un total de 27 personas han sido detenidas y 92 investigadas desde el 1 de junio, fecha de inicio de la campaña estatal contra incendios forestales.
CUALEDRO (OURENSE), 17/08/2025.- Unos vecinos trabajan en labores de extinción del incendio forestal de Cualedro (Ourense) este domingo. La ola de incendios que afecta al noroeste de España no da tregua este domingo. Tras una semana de incendios que han causado tres muertos, miles de hectáreas quemadas y miles de desalojados por las llamas, el país se encuentra devastao. En la región de Galicia ardieron ya 50.000 hectáreas y en la de Castilla y León 3.500 personas permanecían fuera de sus hogares. EFE/ Brais Lorenzo
Varias personas tratan de sofocar un incendio forestal en Ourense. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Sua kontrolik gabe ari da aurrera egiten Galizian, Gaztela eta Leonen eta Extremaduran: milaka hektarea kiskalita eta hustuta


Agencias | EITB

Última actualización

Los incendios que asolan el noroeste y oeste de la península ibérica han arrasado ya 50 000 hectáreas en Galicia y mantienen desalojados a 3500 personas en Castilla y León, mientras que en Extremadura, el declarado hace seis días en Jarilla (Cáceres) está "completamente desbocado" en su flanco norte y ya se encuentra a solo 7 kilómetros de la provincia de Salamanca.

Miles de personas continúan evacuadas en las zonas afectadas, especialmente en las provincias de Ourense, Cáceres y León, mientras que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia lleva ya cinco días suspendido.

A RÚA (OURENSE), 17/08/2025.- Vecinos de la localidad trabajan la madrugada de este domingo en labores de extinción del incendio forestal de A Rúa (Ourense). Los incendios han calcinado más 50.000 hectáreas, la mayoría en la provincia de Ourense, la más castigada por el momento y en la que se han reactivado fuegos en las últimas horas. EFE/ Brais Lorenzo

Asimismo, un total de 16 carreteras secundarias permanecen cortadas al tráfico en cinco comunidades autónomas (Extremadura, Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria) debido a los incendios.

La situación se ha complicado en las últimas horas en Extremadura. El incendio de Jarilla (Cáceres) está "completamente desbocado" en su flanco norte, donde ha arrasado ya más de 11 000 hectáreas y un perímetro de 130 kilómetros. La Junta de Extremadura ha vuelto a solicitar de manera urgente más medios, dada la situación de los incendios.

CARBALLEDA DE AVIA (OURENSE), 16/08/2025.- Un grupo de personas juegan a las cartas mientras avanza el incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense).. EFE/ Brais Lorenzo

Castilla y León tiene este domingo hasta 28 incendios forestales activos, con diez de ellos en el nivel máximo de gravedad, que mantienen desalojadas a 3500 personas. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido el "refuerzo inmediato" con medios del Ejército y del Mecanismo Europeo para luchar contra los incendios.

En Galicia, donde el fuego ha arrasado 50 000 hectáreas, hay todavía 12 focos activos que no han logrado controlarse, todos ellos en la provincia de Ourense, que sigue en situación 2 de emergencia. El incendio más grande se está produciendo en Chandrexa de Queixa. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha solicitado ayuda urgente, incluyendo la movilización inmediata de las Fuerzas Armadas además de la UME.

FOTODELDÍA - CUALEDRO (OURENSE), 15/08/2025.- Vecinos y bomberos intentan aplacar el fuego que afecta este viernes a la aldea de Lamas (Cualedro), en Ourense.La medida de confinamiento por los incendios se ha levantado para más de 200 personas en distintos puntos de Ourense, aunque se mantiene para otras 120 por los incendios forestales que afectan a esa provincia. El 112 Galicia ha informado de que han concluido los de Rebordedondo, en Cualedro -60 personas-, y los de As Casas dos Montes, en Oímbra -142 personas-. EFE/Brais Lorenzo

Por su parte, Asturias tiene hoy doce incendios forestales, de los que seis están activos, cuatro controlados y dos estabilizados.

En este contexto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que se destinarán otros 500 militares en la lucha contra los incendios. Además, ha pedido a la ciudadanía que "esté muy atenta" a las indicaciones de profesionales porque "quedan días complejos".

Un total de 27 personas han sido detenidas y 92 investigadas desde el 1 de junio, fecha de inicio de la campaña estatal contra incendios forestales.

FOTODELDIA CARBALLEDA DE AVIA (OURENSE), 16/08/2025.- Una vecina de Vilar de Condes colabora en las labores de extinción del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense), este sábado. EFE/ Brais Lorenzo
