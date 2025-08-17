El fuego avanza sin control en Galicia, Castilla y León y Extremadura: miles de hectáreas calcinadas y evacuados

Los incendios que asolan el noroeste y oeste de la península ibérica han arrasado ya 50 000 hectáreas en Galicia y mantienen desalojados a 3500 personas en Castilla y León, mientras que en Extremadura, el declarado hace seis días en Jarilla (Cáceres) está "completamente desbocado" en su flanco norte y ya se encuentra a solo 7 kilómetros de la provincia de Salamanca.

Miles de personas continúan evacuadas en las zonas afectadas, especialmente en las provincias de Ourense, Cáceres y León, mientras que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia lleva ya cinco días suspendido.