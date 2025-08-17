SUTEAK
Sua, kontrolik gabe Galizian, Gaztela eta Leonen eta Extremaduran: milaka hektarea kiskalita eta ebakuatu

Guztira 27 pertsona atxilotu eta 92 ikertu dituzte ekainaren 1ean baso-suteen aurkako kanpaina hasi zenetik.

CUALEDRO (OURENSE), 17/08/2025.- Unos vecinos trabajan en labores de extinción del incendio forestal de Cualedro (Ourense) este domingo. La ola de incendios que afecta al noroeste de España no da tregua este domingo. Tras una semana de incendios que han causado tres muertos, miles de hectáreas quemadas y miles de desalojados por las llamas, el país se encuentra devastao. En la región de Galicia ardieron ya 50.000 hectáreas y en la de Castilla y León 3.500 personas permanecían fuera de sus hogares. EFE/ Brais Lorenzo

Herritarrak baso-sute bat itzaltzeko lanetan, Ourensen. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Iberiar penintsulako ipar-mendebaldean eta mendebaldean piztutako suteek 50.000 hektarea erre dituzte jada Galizian. Gainera, 3.500 pertsona etxetik atera behar izan dituzte Gaztela eta Leonen, eta Extremaduran, berriz, duela sei egun Jarillan (Caceres) piztutako sutea "kontrolik gabe" dago iparraldean, Salamancatik 7 kilometrora besterik ez.

Testuinguru horretan, milaka pertsonak ebakuatuta jarraitzen dute kaltetutako eremuetan, batez ere Ourense, Caceres eta Leon probintzietan, eta Madril eta Galizia arteko abiadura handiko tren zerbitzuak bost egun daramatza etenda.

A RÚA (OURENSE), 17/08/2025.- Vecinos de la localidad trabajan la madrugada de este domingo en labores de extinción del incendio forestal de A Rúa (Ourense). Los incendios han calcinado más 50.000 hectáreas, la mayoría en la provincia de Ourense, la más castigada por el momento y en la que se han reactivado fuegos en las últimas horas. EFE/ Brais Lorenzo

Era berean, bigarren mailako 16 errepide itxita daude suteen ondorioz honako bost autonomia-erkidego hauetan: Extremadura, Galizia, Gaztela eta Leon, Asturias eta Kantabria.

Egoera bereziki konplexua izan da azken orduotan Extremaduran. Jarillako (Caceres) sutea "kontrolik gabe" dago erabat iparraldean, eta suak 11.000 hektarea baino gehiago eta 130 kilometroko perimetroa erre ditu. Horren aurrean, eta suteen egoera ikusita, Extremadurako Juntak baliabide gehiago eskatu ditu premia handiz.

CARBALLEDA DE AVIA (OURENSE), 16/08/2025.- Un grupo de personas juegan a las cartas mientras avanza el incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense).. EFE/ Brais Lorenzo

Gaztela eta Leonen, 28 baso-sute daude aktibo igande honetan, horietako hamar larritasun maila gorenean, eta 3.500 pertsona etxetik irtenarazi dituzte. Alfonso Fernandez Mañueco Gaztela eta Leongo Juntako presidenteak "berehalako errefortzuak" eskatu ditu, Armadaren eta Europako Mekanismoaren baliabideekin, suteak kontrolpean hartu ahal izateko.

Galizian, suak 50.000 hektarea erre ditu, eta oraindik kontrolatu ezin izan dituzten 12 foku aktibo daude Ourensen. Suterik handiena Chandrexa de Queixa udalerrian piztu da. Alfonso Rueda Galiziako Xuntako presidenteak premiazko laguntza eskatu du, eta Indar Armatuak berehala mobilizatzeko.

FOTODELDÍA - CUALEDRO (OURENSE), 15/08/2025.- Vecinos y bomberos intentan aplacar el fuego que afecta este viernes a la aldea de Lamas (Cualedro), en Ourense.La medida de confinamiento por los incendios se ha levantado para más de 200 personas en distintos puntos de Ourense, aunque se mantiene para otras 120 por los incendios forestales que afectan a esa provincia. El 112 Galicia ha informado de que han concluido los de Rebordedondo, en Cualedro -60 personas-, y los de As Casas dos Montes, en Oímbra -142 personas-. EFE/Brais Lorenzo

Asturiasen, hamabi baso-sute daude piztuta, eta horietatik sei kontrolik gabe daude oraindik, lau kontrolatuta eta bi egonkortuta.

Testuinguru horretan, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak iragarri du 500 militar gehiago bidaliko dituztela suteei aurre egiteko lanetara, eta profesionalen aholkuei "adi egoteko" eskatu die herritarrei, "egun konplexuak datozelako".

Guztira 27 pertsona atxilotu eta 92 ikertu dituzte ekainaren 1ean baso-suteen aurkako kanpaina hasi zenetik.

FOTODELDIA CARBALLEDA DE AVIA (OURENSE), 16/08/2025.- Una vecina de Vilar de Condes colabora en las labores de extinción del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense), este sábado. EFE/ Brais Lorenzo
