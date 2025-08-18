ARABA
Detenido un hombre de 40 años por exhibir sus partes íntimas ante una menor en Vitoria

Fue detenido por "mostrar y zarandear sus partes íntimas" y hacer comentarios obscenos ante una pareja y en presencia de una menor de edad.
Euskaraz irakurri: 40 urteko gizon bat atxilotu dute Gasteizen, adingabe baten aurrean bere zati intimoak erakusteagatik
Agencias | EITB

Un hombre de 40 años ha sido detenido en Vitoria por "mostrar y zarandear sus partes íntimas" y hacer comentarios obscenos ante una pareja y en presencia de una menor de edad.

Acusado de un delito de exhibicionismo ante menores, el hombre fue arrestado sobre las 17:30 horas del pasado día 15 en la plaza Santa Domingo de la capital alavesa, según ha informado este lunes la Policía Local.

Agentes de la guardia urbana fueron alertados de que en ese lugar el detenido mantenía una discusión con una pareja en el transcurso de la cual mostró sus partes íntimas, acto que fue presenciado por una menor de edad.

