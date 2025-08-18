ARABA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

40 urteko gizon bat atxilotu dute Gasteizen, adingabe baten aurrean genitalak erakusteagatik

Bikote baten eta adingabe baten aurrean "bere alderdi intimoak erakusteagatik eta astintzeagatik" eta iruzkin lizunak egiteagatik atxilotu zuten.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

40 urteko gizon bat atxilotu dute Gasteizen bikote baten eta adingabe baten aurrean bere genitalak erakusteagatik eta astintzeagatik, eta iruzkin lizunak egiteagatik.

Adingabeen aurrean exhibizionismoa egitea egotzita, hilaren 15ean atxilotu zuten gizonezkoa, 17:30ean, Gasteizko Santa Domingo plazan, Udaltzaingoak astelehen honetan jakitera eman duenez.

Udaltzainei jakinarazi zieten atxilotua bikote batekin eztabaidatzen ari zela, eta bere alderdi intimoak erakutsi zizkiela, adingabe baten aurrean.

Gasteiz Delituak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu