Fallece un hombre de avanzada edad en Agurain tras ser arrollado por un tren

Un hombre de avanzada edad ha fallecido este domingo por la tarde en Agurain (Álava) tras ser arrollado por un tren.



Según ha informado el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los hechos sucedieron minutos antes de las 16:00 horas de ayer en las inmediaciones de la estación de trenes de la localidad alavesa.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, y el tráfico ferroviario tuvo que ser interrumpido.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso.