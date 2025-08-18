ÁLAVA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fallece un hombre de avanzada edad en Agurain tras ser arrollado por un tren

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso, que ha ocurrido a primera hora de la tarde de este domingo
Euskaraz irakurri: Adineko gizon bat hil da Agurainen, tren batek harrapatuta
author image

EITB

Última actualización

Un hombre de avanzada edad ha fallecido este domingo por la tarde en Agurain (Álava) tras ser arrollado por un tren.

Según ha informado el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los hechos sucedieron minutos antes de las 16:00 horas de ayer en las inmediaciones de la estación de trenes de la localidad alavesa. 

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, y el tráfico ferroviario tuvo que ser interrumpido. 

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso. 

Agurain Araba-Álava Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más