Adineko gizon bat hil da Agurainen, tren batek harrapatuta

Ezbeharra igande arratsaleko lehen orduan gertatu zen eta Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertakariaren arrazoiak argitzeko.

EITB

Azken eguneratzea

Adineko gizon bat hil da igande arratsaldean Agurainen (Araba), tren batek harrapatuta.

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, gertakariak 16:00ak aldera gertatu ziren, Arabako udalerriko tren geltoki inguruan. 

Osasun-langileak bertaratu ziren, eta tren-zirkulazioa etenda egon zen.

Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertakariaren arrazoiak argitzeko. 

