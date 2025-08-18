Suceso
Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 86 años en la ría de Zumaia

El cadáver ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal de San Sebastián para practicarle la autopsia.
Euskaraz irakurri: 86 urteko gizon baten gorpua aurkitu dute Zumaiako itsasadarrean
Agencias | EITB

El cuerpo sin vida de un hombre de 86 años ha sido encontrado en la mañana de este lunes en la ría de la localidad guipuzcoana de Zumaia. El cadáver ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal de San Sebastián para practicarle la autopsia.

El departamento de Seguridad ha informado de que el cuerpo ha sido hallado flotando en la ría sobre las 9:50 horas de este lunes. La Ertzaintza, junto con la Policía local, ha acudido al lugar y se ha procedido al rescate del cuerpo.

La víctima es un hombre de 86 años. Su cadáver ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal de la capital guipuzcoana para practicarle la autopsia que determinará la causa del fallecimiento.

