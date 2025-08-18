Gertaera
86 urteko gizon baten hilotza aurkitu dute Zumaiako itsasadarrean

Gorpua Donostiako Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundera eraman dute autopsia egiteko.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

86 urteko gizonezko baten hilotza aurkitu dute astelehen goizean Zumaiako itsasadarrean. Gorpua Donostiako Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundera eraman dute autopsia egiteko.

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, astelehen honetako 9:50ak aldera aurkitu dute hilotza itsasadarrean, flotatzen. Ertzaintza eta Udaltzaingoa bertaratu dira, eta gorpua erreskatatu dute.

Biktima 86 urteko gizon bat da, eta Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundera eraman dute, autopsia egiteko.

