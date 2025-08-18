La salida de calzada de un vehículo en la N-637 en el Txorierri, a la altura de Sondika (Bizkaia), dirección Cruces, está generando retenciones de unos dos kilómetros a las 12:25 horas, ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Por otro lado, el accidente entre dos vehículos en la A-15, a la altura de Hernani (Gipuzkoa), ha generado retenciones en dirección San Sebastián, pero la circulación ha vuelto ya a la normalidad. El accidente ha ocurrido sobre las 09:30 horas, y uno de los ocupantes del vehículo ha sido trasladado al Hospital Donostia.

Por otro lado, en un accidente ocurrido en la N-634, en Aia (Gipuzkoa), dos coches han colisionado en el alto de Zudugarai, afectando al tráfico en dirección Zarautz (Gipuzkoa).