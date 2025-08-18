Casi dos kilómetros de retenciones en el Txorierri, a la altura de Sondika, dirección Cruces, tras un accidente
En Hernani el tráfico ha vuelto a la normalidad en la A-15. Por otro lado, en Aia, dos coches han chocado en dirección Zarautz, y hay retenciones. Cinco personas, entre ellas dos menores, han resultado heridos en un accidente en Cizur.
La salida de calzada de un vehículo en la N-637 en el Txorierri, a la altura de Sondika (Bizkaia), dirección Cruces, está generando retenciones de unos dos kilómetros a las 12:25 horas, ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Por otro lado, el accidente entre dos vehículos en la A-15, a la altura de Hernani (Gipuzkoa), ha generado retenciones en dirección San Sebastián, pero la circulación ha vuelto ya a la normalidad. El accidente ha ocurrido sobre las 09:30 horas, y uno de los ocupantes del vehículo ha sido trasladado al Hospital Donostia.
Por otro lado, en un accidente ocurrido en la N-634, en Aia (Gipuzkoa), dos coches han colisionado en el alto de Zudugarai, afectando al tráfico en dirección Zarautz (Gipuzkoa).
Cinco heridos en Cizur
En Navarra, cinco personas, dos de ellas menores de edad, han resultado heridas esta madrugada tras colisionar dos vehículos a la altura del kilómetro 86,5 de la A-15 (Ronda de Pamplona - Oeste), en el término municipal de Cizur.
El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 03:55 horas.
Los servicios de emergencia han trasladado a 5 personas, todas con pronóstico reservado, al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, informa el Gobierno Foral.
La ambulancia de soporte vital avanzado ha trasladado a una mujer de 32 años, que sufre un trauma en cara; y a una niña de 6 años y un niño de 5, ambos con dolor abdominal.
La ambulancia de soporte vital básico ha trasladado a un varón de 31 años, con trauma en extremidad inferior; y un varón de 21, con contusiones.
Más noticias sobre sociedad
Más de medio centenar de bomberos vascos se desplazan hasta Castilla y León para ayudar en el control de incendios
La medida se toma tras la petición de la Junta al Gobierno Vasco. Se suman así al helicoptero enviado recientemente para colaborar en las labores de extinción de incendios.
Prisión domiciliaria para el octogenario encarcelado por la muerte de su mujer en Zizur Mayor
Los magistrados establecen que el control del investigado, de 85 años, sea verificado mediante un dispositivo telemático
Rapidísimo segundo encierro del Pilón en las fiestas de Falces
La ganadería de José María Goñi ha protagonizado el segundo encierro del Pilón de Falces de 2025, que ha resultado rápido y emocionante. A las nueve de la mañana ha sonado el cohete que ha dado inicio a este en encierro, declarado fiesta de interés turístico de Navarra. Rápido y emocionante segundo encierro del Pilón en las fiestas de Falces con vacas de la ganadería de José María Goñi, que han dejado un herido trasladado a Pamplona en ambulancia.
Juan Mari Aburto no ve "razón alguna" para que el escenario de Txurdinaga estuviera preparado y el de Abandoibarra, no
Según el alcalde de Bilbao, la empresa contratada para montar el escenario no cumplió con su trabajo, lo que obligó a suspender los conciertos del sábado en Abandoibarra.
Once detenidos este pasado domingo en la Aste Nagusia de Bilbao, dos por violencia machista
La mayoría de los delitos se han producido en la zona de San Nicolás y el Casco Viejo, y estaban relacionados con robos y desobediencia.
Fallece un hombre de avanzada edad en Agurain tras ser arrollado por un tren
La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso, que ha ocurrido a primera hora de la tarde de este domingo
Fallece un bombero y otro resulta herido en las labores de extinción de un incendio en León
Ascienden así a cuatro las víctimas mortales de la oleada de incendios que asola la península ibérica, tres de ellas en la provincia leonesa. La cuarta víctima fue un hombre que murió el pasado martes por quemaduras en Tres Cantos (Madrid).
Los Piratas ponen fin a la Semana Grande donostiarra entre risas con su Irrikitaldia
La Semana Grande de San Sebastián ha terminado oficialmente, pero los Piratas le han dado su propio broche final. Hace 20 años que organizan Irrikitaldia para despedir las fiestas con un desfile repleto de humor y parodias. Con elegantes trajes de la Belle Époque escenifican con crítica y humor lo sucedido en la ciudad a lo largo del año.
Un mar de confeti, diversión y color inunda las calles de Bilbao en el Desfile de la Ballena Bali y su séquito
Un año más, la kalejira ha recorrido la Gran Vía con la Ballena, el Pulpo, la Txirla, el Besugo y el Txangurro, junto a marionetas de animales salvajes y comparsas temáticas. Al finalizar, un dispositivo de limpieza municipal se ha encargado de acondicionar el entorno y de retirar todos los residuos generados.