Casi dos kilómetros de retenciones en el Txorierri, a la altura de Sondika, dirección Cruces, tras un accidente

En Hernani el tráfico ha vuelto a la normalidad en la A-15. Por otro lado, en Aia, dos coches han chocado en dirección Zarautz, y hay retenciones. Cinco personas, entre ellas dos menores, han resultado heridos en un accidente en Cizur.

Euskaraz irakurri: Istripu bat izan da A-15 errepidean, Hernani parean, eta auto-ilarak sortu dira Donostiarako noranzkoan
EITB

Última actualización

La salida de calzada de un vehículo en la N-637 en el Txorierri, a la altura de Sondika (Bizkaia), dirección Cruces, está generando retenciones de unos dos kilómetros a las 12:25 horas, ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Por otro lado, el accidente entre dos vehículos en la A-15, a la altura de Hernani (Gipuzkoa), ha generado retenciones en dirección San Sebastián, pero la circulación ha vuelto ya a la normalidad. El accidente ha ocurrido sobre las 09:30 horas, y uno de los ocupantes del vehículo ha sido trasladado al Hospital Donostia.

Por otro lado, en un accidente ocurrido en la N-634, en Aia (Gipuzkoa), dos coches han colisionado en el alto de Zudugarai, afectando al tráfico en dirección Zarautz (Gipuzkoa).

Cinco heridos en Cizur

En Navarra, cinco personas, dos de ellas menores de edad, han resultado heridas esta madrugada tras colisionar dos vehículos a la altura del kilómetro 86,5 de la A-15 (Ronda de Pamplona - Oeste), en el término municipal de Cizur.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 03:55 horas.

Los servicios de emergencia han trasladado a 5 personas, todas con pronóstico reservado, al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, informa el Gobierno Foral.

La ambulancia de soporte vital avanzado ha trasladado a una mujer de 32 años, que sufre un trauma en cara; y a una niña de 6 años y un niño de 5, ambos con dolor abdominal.

La ambulancia de soporte vital básico ha trasladado a un varón de 31 años, con trauma en extremidad inferior; y un varón de 21, con contusiones.

