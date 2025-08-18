TRAFIKOA
Ia bi kilometroko auto-ilarak Txorierrin, Sondikatik Gurutzetara bidean, istripu baten ondorioz

Bestalde, A-15ean normaltasunera itzuli da zirkulazioa Hernanin. Aian, bi autok talka egin dute Zarautzerako noranzkoan, eta auto-ilarak daude. Zizurren, berriz, bost pertsona zauritu dira, tartean bi adingabe, goizaldean izandako istripu batean.

EITB

Azken eguneratzea

Ibilgailu bat bidetik irten da Sondikan (Bizkaia), N-637 errepidean, Txorierrin, eta ia bi kilometroko auto-ilarak sortu dira 12:25 aldera Gurutzetara bidean, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Bestalde, bi ibilgailuren arteko istripua izan da A-15 errepidean, Hernanin (Gipuzkoa), eta auto-ilarak sortu dira Donostiako noranzkoan, baina jada normaltasunera itzuli da zirkulazioa. Istripua 09:30 aldera gertatu da, eta ibilgailuetako bidaiari bat Donostia Ospitalera eraman dute.

Azkenik, N-634 errepidean, Aian (Gipuzkoa), bi autok talka egin dute Orioko gainean, Zarautzerako noranzkoan (Gipuzkoa), eta zirkulazio arazoak daude.

Bost zauritu Zizurren

Nafarroan, bost pertsona, tartean bi adingabe, zauritu dira gaur goizaldean bi ibilgailuk A-15ean, Zizurren, izandako istripu batean.

Larrialdi zerbitzuek 03:55ean jaso dute istripuaren abisua, eta bost pertsona eraman dituzte ospitalera: aurpegian kolpea zuen 32 urteko emakumea, 6 urteko neskato bat, bost urteko mutiko bat (sabelaren inguruko minarekin), eta 31 eta 21 urteko bi gizonezko, kolpeekin.

