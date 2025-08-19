Desmantelan un campamento de manteros en la plaza del Gas de Bilbo

La Policía Municipal de Bilbo ha desalojado de la plaza del Gas a un grupo de manteros que había instalado un campamento con motivo de Aste Nagusia. La actuación policial, llevada a cabo este lunes al mediodía, se llevó a cabo sin mayores incidentes y los vendedores ambulantes desalojaron el asentamiento con celeridad.

Los manteros había montado una treintena de tiendas de campaña a pocos metros de la zona de txosnas. Todos son jóvenes, en su mayoría senegaleses, llegados desde Madrid, Murcia o Valencia para aprovechar la afluencia de público en las fiestas de Bilbao,

Tras desalojarlos, han dormido en portales cercanos a la plaza y este martes por la mañana la Policia los ha vuelto a desalojar, siendo así el tercer día que levantan a los manteros.

La Policía sospecha de que podrían estar bajo el control de mafias que organizan la venta ambulante.

Aburto: "La policía va a seguir actuando"

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha asegurado que el Ayuntamiento "tiene claro que la defensa del comercio local debe ser nuestro quehacer diario" y por ello "no podemos permitir que quienes vienen a Aste Nagusia a ejercer la venta ambulante se instalen en un campamento en la ciudad"



El alcalde ha dicho que se trata de "personas que viven en una situación enormemente crítica" pero que "las quejas vecinales han sido relevantes y por eso la policía ha actuado para levantarles".



"La policía ha actuado y no ha habido ningún problema; ellos han accedido a levantarse y es verdad que han vuelto y se han vuelto a ir", ha reconocido, para añadir que, en todo caso, "la policía va a seguir actuando porque no podemos permitir que se instale un campamento de esa naturaleza en la ciudad".

Concentración para denunciar la "violencia policial" contra los manteros

Bilboko Konpartsak ha activado el protocolo contra las agresiones racistas y se concentrará a las 19:00 horas de esta tarde frente al teatro Arriaga de Bilbao para denunciar la "violencia policial" contra los manteros.

En un comunicado, las comparsas de Bilbao han explicado que han decidido activar el protocolo contra las agresiones racistas por la actuación policial "abusiva contra una persona racializada" y por la expulsión de los manteros que dormían en la plaza del Gas.

Por ello, han reclamado al Ayuntamiento que ofrezca soluciones "reales y alternativas dignas", y que garantice herramientas para resolver la situación y que gestione "adecuadamente" la acogida de los manteros y de todas las personas que llegan a Bilbao.