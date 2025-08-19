Kaleko saltzaileen kanpaleku bat desegin dute Bilboko Gas plazan
Eraso arrazisten kontrako protokoloa aktibatu dute Bilboko Konpartsek, eta elkarretaratzea deitu dute gaur arratsalderako, 19:00etan, Bilboko Arriaga Antzokiaren aurrean. Protesta horretan, manteroen aurkako “polizia indarkeria” salatzeko.
Bilboko Udaltzaingoak mantero edo kaleko saltzaileen kanpaleku bat desegin du Gas plazan, Aste Nagusiaren testuinguruan. Astelehen eguerdian aterarazi zituzten lehendabiziko aldiz plazatik, aparteko istilurik gabe.
Kale saltzaile edo manteroek hogeita hamar bat kanpin-denda jarri zituzten txosna-gunetik metro gutxira. Gehientxuenak gazteak eta senegaldarrak dira, Madrildik, Murtziatik edo Valentziatik etorritakoak, Bilboko Aste Nagusian salmentak areagotu asmoz.
Gaur goizean bigarren aldiz joan da Udaltzaingoa Gas plazara eta bertan lotan zeuden manteroak bota ditu.
Poliziak uste du kaleko salmenta antolatzen duten mafien kontrolpean egon daitezkeela kale saltzaile horiek.
Aburto: "Poliziak lanean jarraituko du"
Bilboko alkate Juan Mari Aburtok adierazi duenez, Udalak "argi du tokiko merkataritza babestu behar dela", eta, horregatik, onartezintzat jo du "Aste Nagusira kaleko salmenta egitera datozenak hiri erdian kanpaleku batean jartzea".
Alkateak esan duenez, "muturreko egoeran dauden pertsonak dira", baina "auzokideen kexak garrantzitsuak izan dira, eta horregatik jardun du poliziak haiek altxatzeko".
"Poliziak esku hartu du, eta ez da arazorik izan; haiek altxatzea onartu dute, eta egia da itzuli direla eta berriro joan direla", aitortu du, eta gaineratu du, nolanahi ere, "poliziak jarduten jarraituko du" Gas plazan berriz ere kanpamentu bat jarri ez dezaten.
Manteroen kontrako "indarkeria poliziala" salatzeko elkarretaratzea
Ohar batean azaldu dutenez, eraso arrazisten aurkako protokoloa aktibatzea erabaki dute, "pertsona arrazializatu baten kontrako gehiegizko interbentzio polizialagatik" eta Gas plazan lo egiten ari ziren manteroak kanporatzeagatik.
Horregatik, Udalari eskatu diote “benetako irtenbideak eta alternatiba duinak" eskaintzeko, egoera konpontzeko tresnak bermatzeko eta manteroen eta Bilbora iristen diren pertsona guztien harrera "modu egokian" kudeatzeko.
