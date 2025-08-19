Un hombre de 35 años ha sido detenido este martes por la Ertzaintza en San Sebastián tras ser sorprendido cuando robaba en el interior de una autocaravana, mientras su dueño dormía en el interior, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Los hechos han sucedido sobre las 04:30 horas, cuando una patrulla de la Ertzaintza, en labores de prevención de delitos contra el patrimonio, ha localizado una autocaravana con la puerta abierta en el Paseo de Miraconcha.

Los agentes han observado que había un hombre en el lado del conductor, que portaba dos tablets, un reloj inteligente y un anillo, que presuntamente pretendía robar del interior del vehículo.

En ese momento, el propietario, que se encontraba dormido en el interior de la autocaravana, se ha despertado y ha reconocido como suyos los objetos que portaba el presunto ladrón, que había accedido al vehículo aprovechando que la puerta no estaba cerrada con llave.

El sospechoso ha sido acusado de un delito de hurto en lugar habitado, tras lo que ha sido puesto a disposición judicial.