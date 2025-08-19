GIPUZKOA
Gizon bat atxilotu dute Donostian, autokarabana batean lapurtzea leporatuta, jabea barruan lo zegoen bitartean

Jendea bizi den lekuan lapurreta egitea leporatu diote, eta epailearen esku utzi dute. Gertakariak 04:30 aldera jazo dira, Mirakontxa pasealekuan.

vehículo ertzaintza

Ertzaintzaren patruila bat. Artxiboko argazkia: Segurtasun Saila

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 35 urteko gizon bat atxilotu du astearte honetan Donostian, autokarabana batean lapurreta egiten harrapatu ostean, jabea barruan lo zegoen bitartean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Gertaera 04:30 aldera jazo da, Mirakontxa pasealekuan. Ordu horretan, atea irekita zuen autokarabana bat topatu du Ertzaintzaren patruila batek. Ondarearen aurkako delituak prebenitzeko lanetan ari ziren erzainak.

Agenteek ikusi dute gizon bat zegoela gidariaren tokian, eta eskuetanhonako objektuak zituen: bi tableta, smartwatch erloju adimendun bat eta eraztun bat, ustez ibilgailu barrutik lapurtzeko asmoz.

Une horretan, autokarabana barruan lo zegoen jabea esnatu egin da, eta atea giltzaz itxi gabe zegoelako barrura sartu den gizonak eskuetan zituen objektu guztiak bereak direla adierazi du. 

Hala, jendea bizi den lekuan lapurreta egitea leporatu diote susmagarriari, eta epailearen esku utzi dute.

