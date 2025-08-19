Detenido en Vitoria-Gasteiz un hombre de 66 años por atacar con un cuchillo a su compañero de piso

La Ertzaintza ha arrestado este lunes en el barrio de Adurtza, en Vitoria-Gasteiz, a un varón acusado de agredir con un arma blanca a otro varón con el que convivía. La víctima, que sufrió cortes en las manos al intentar defenderse, se presentó en un hospital de la capital alavesa para ser atendida.

Según ha informado la Ertzaintza, los dos hombres implicados tuvieron una fuerte discusión en la vivienda. Poco después, una patrulla localizó al sospechoso en las inmediaciones y procedió a su detención. El hombre, de 66 años, será puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Vitoria-Gasteiz.