Detenido en Vitoria-Gasteiz un hombre de 66 años por atacar con un cuchillo a su compañero de piso

Un hombre se presentó en un hospital de Vitoria-Gasteiz tras haber sido víctima de una presunta agresión con un arma blanca, la cual había ocurrido en una vivienda del barrio Adurtza de la capital alavesa.
(Foto de ARCHIVO) Vehículo de la Ertzaintza EUROPA PRESS 02/8/2025
Vehículo de la Ertzaintza. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: 66 urteko gizon bat atxilotu dute Gasteizen, pisukideari labanaz erasotzeagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha arrestado este lunes en el barrio de Adurtza, en Vitoria-Gasteiz, a un varón acusado de agredir con un arma blanca a otro varón con el que convivía. La víctima, que sufrió cortes en las manos al intentar defenderse, se presentó en un hospital de la capital alavesa para ser atendida.

Según ha informado la Ertzaintza, los dos hombres implicados tuvieron una fuerte discusión en la vivienda. Poco después, una patrulla localizó al sospechoso en las inmediaciones y procedió a su detención. El hombre, de 66 años, será puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Vitoria-Gasteiz.

Vitoria-Gasteiz Ertzaintza Sociedad

