66 urteko gizon bat atxilotu dute Gasteizen, pisukideari labanaz erasotzeagatik
Ertzaintzak gizonezko bat atxilotu du astelehen honetan Adurtza auzoan, Gasteizen, berarekin bizi zen beste gizon bati arma zuri batekin eraso egitea egotzita. Biktimak eskuetan ebakiak jaso zituen bere burua defendatzen saiatu zenean, eta Arabako hiriburuko ospitale batean agertu zen artatua izateko.
Ertzaintzak jakinarazi duenez, inplikatutako bi gizonek eztabaida gogorra izan zuten etxebizitzan. Handik gutxira, patruila batek ustezko erasotzailea aurkitu eta atxilotu egin zuen. 66 urteko gizona Gasteizko Guardiako Epaitegiaren esku utziko dute.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Kaleko saltzaileen kanpaleku bat desegin dute Bilboko Gas plazan
Eraso arrazisten kontrako protokoloa aktibatu dute Bilboko Konpartsek, eta elkarretaratzea deitu dute gaur arratsalderako, 19:00etan, Bilboko Arriaga Antzokiaren aurrean. Protesta horretan, manteroen aurkako “polizia indarkeria” salatzeko.
Palestinako banderaren koloreekin osatutako mosaiko erraldoia egin dute herritarrek Bilboko Arriaga plazan
Bilboko Konpartsek antolatuta, “Israel egiten ari den genozidioa” salatu dute dozenaka lagunek. Sirena hotsarekin batera osatu dute mosaikoa, eta Bizkaiko hiriburuak “Palestinarekin bat” egiten duela adierazi diete erakunde, alderdi eta enpresei.
Gizon baten gorpua topatu dute Baionan, kale erdian
Antza denez, agenteek su-arma bat aurkitu dute haren ondoan, baina momentuz ez dute baieztatu. Nolanahi ere, ikerketa abiatu dute gertatutakoaren nondik norakoak argitzeko.
Gizon bat atxilotu dute Donostian, autokarabana batean lapurtzea leporatuta, jabea barruan lo zegoen bitartean
Jendea bizi den lekuan lapurreta egitea leporatu diote, eta epailearen esku utzi dute. Gertakariak 04:30 aldera jazo dira, Mirakontxa pasealekuan.
Nafarroako Gobernuak bertan behera utzi du baso-suteen arriskuagatik ezarritako larrialdi plana
Datozen egunetarako aurreikusitako eguraldi baldintzak direla eta hartu du erabakia Foru Gobernuak, SOS Nafarroak jakinarazi duenez.
Horrela laguntzen dute EAEko eta Nafarroako suhiltzaileek Espainiako baso-suteak itzaltzeko lanetan
Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) 58 suhiltzaile joan dira Gaztela eta Leonera baso-suteak kontrolatzen laguntzeko, Juntak Eusko Jaurlaritzari laguntza eskatu ostean. Nafarroatik, berriz, 24 profesional joan dira Asturiasera.
Abuztuan bakarrik suak 340.000 hektarea kiskali ditu Espainian, Copernicus zerbitzuaren arabera
Datuen arabera, Espainiako sute-urterik txarrena litzateke 2025a, 2022ko urte latza ere gaindituz. Orduan, abuztura arte, 200.000 hektarea inguru erre ziren.
10 pertsona atxilotu dituzte Aste Nagusiko hirugarren egunean, horietako bat arma zuriz mehatxu egiteagatik
Atxiloketen erdiak lapurretengatik egin dituzte. Halaber, gorabeherarik adierazgarrienak San Nikolas, Itxaropen eta Epaltza Alargunaren kalearen inguruan izan dira.
Emozioa eta arriskua Faltzesko Piloneko hirugarren entzierroan
Teodoro Vergara ganadutegia izan da hirugarren entzierro zirraragarri eta arriskutsuaren protagonista, ibilbidetik atera ondoren atzean geratu den behi batekin, baina mendi-mazelatik erori gabe. Korrikalari batzuk, ordea, erori egin dira, baina batek ere ez du zauri larririk izan.