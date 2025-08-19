gertaera
66 urteko gizon bat atxilotu dute Gasteizen, pisukideari labanaz erasotzeagatik

Gizon bat Gasteizko ospitale batean agertu zen, arma zuri batekin ustez egindako eraso baten biktima izan ostean. Gasteizko Adurtza auzoko etxebizitza batean gertatu zen erasoa.
(Foto de ARCHIVO) Vehículo de la Ertzaintza EUROPA PRESS 02/8/2025
Ertzaintzaren ibilgailua. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak gizonezko bat atxilotu du astelehen honetan Adurtza auzoan, Gasteizen, berarekin bizi zen beste gizon bati arma zuri batekin eraso egitea egotzita. Biktimak eskuetan ebakiak jaso zituen bere burua defendatzen saiatu zenean, eta Arabako hiriburuko ospitale batean agertu zen artatua izateko.

Ertzaintzak jakinarazi duenez, inplikatutako bi gizonek eztabaida gogorra izan zuten etxebizitzan. Handik gutxira, patruila batek ustezko erasotzailea aurkitu eta atxilotu egin zuen. 66 urteko gizona Gasteizko Guardiako Epaitegiaren esku utziko dute.

Gasteiz Ertzaintza Gizartea

