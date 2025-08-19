ENCIERRO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Emoción y peligro en el tercer encierro del Pilón de Falces

La ganadería de Teodoro Vergara ha protagonizado este emocionante y peligroso tercer encierro, con una vaca que ha quedado rezagada tras salirse del recorrido, pero sin llegar a caer por la ladera. Algunos corredores se han caído en el recorrido, pero ninguno ha sufrido heridas de consideración.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Emozioa eta arriskua Faltzesko Piloneko hirugarren entzierroan
author image

EITB

Última actualización

La ganadería Teodoro Vergara ha protagonizado el emocionante y peligroso tercer encierro, con una vaca que se ha quedado rezagada tras salir del recorrido, pero sin caer por la ladera. Algunos corredores se han caído, aunque ninguno ha sufrido heridas de gravedad.

Encierro del Pilón 2025 Navarra Fiestas Verano Ocio Sociedad

Más noticias sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Detenido un hombre de 40 años por exhibir sus partes íntimas ante una menor en Vitoria

Un hombre de 40 años ha sido detenido en Vitoria por "mostrar y zarandear sus partes íntimas" y hacer comentarios obscenos ante una pareja y en presencia de una menor de edad. Acusado de un delito de exhibicionismo ante menores, el hombre fue arrestado sobre las 17:30 horas del pasado día 15 en la plaza Santa Domingo de la capital alavesa, según ha informado este lunes la Policía Local. Agentes de la guardia urbana fueron alertados de que en ese lugar el detenido mantenía una discusión con una pareja en el transcurso de la cual mostró sus partes íntimas, acto que fue presenciado por una menor de edad.

Cargar más