Emozioa eta arriskua Faltzesko Piloneko hirugarren entzierroan

La ganadería de Teodoro Vergara ha protagonizado este emocionante y peligroso tercer encierro, con una vaca que ha quedado rezagada tras salirse del recorrido, pero sin llegar a caer por la ladera. Algunos corredores se han caído en el recorrido, pero ninguno ha sufrido heridas de consideración.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Teodoro Vergara ganadutegia izan da hirugarren entzierro zirraragarri eta arriskutsuaren protagonista, ibilbidetik atera ondoren atzean geratu den behi batekin, baina mendi-mazelatik erori gabe. Korrikalari batzuk, ordea, erori egin dira, baina batek ere ez du zauri larririk izan.

Pilongo entzierroa 2025 Nafarroa Jaiak Uda Aisia Gizartea

