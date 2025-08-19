Emozioa eta arriskua Faltzesko Piloneko hirugarren entzierroan
Teodoro Vergara ganadutegia izan da hirugarren entzierro zirraragarri eta arriskutsuaren protagonista, ibilbidetik atera ondoren atzean geratu den behi batekin, baina mendi-mazelatik erori gabe. Korrikalari batzuk, ordea, erori egin dira, baina batek ere ez du zauri larririk izan.
Albiste gehiago gizartea
