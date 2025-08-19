suceso
Localizan el cuerpo sin vida de un hombre tendido en la vía pública en Baiona

Al parecer, los agentes han encontrado un arma de fuego cerca de él, si bien no ha sido confirmado por las autoridades. En cualquier caso, han abierto una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido.
Imagen de archivo de la policía francesa. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Baionan bide publikoan etzanda zegoen gizon baten gorpua aurkitu dute
EITB

Un hombre de unos 30 años ha sido localizado sin vida este martes en Baiona, cerca del barrio de Arrousets.

El cuerpo ha sido localizado por unos transeúntes sobre las 07:00 horas, tendido en el suelo, en plena calle. Los servicios de emergencia que han acudido al lugar solo han podido certificar su muerte.

Al parecer, los agentes han encontrado un arma de fuego cerca de él, si bien no ha sido confirmado por las autoridades. En cualquier caso, han abierto una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido.

