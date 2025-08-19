Localizan el cuerpo sin vida de un hombre tendido en la vía pública en Baiona

Un hombre de unos 30 años ha sido localizado sin vida este martes en Baiona, cerca del barrio de Arrousets.

El cuerpo ha sido localizado por unos transeúntes sobre las 07:00 horas, tendido en el suelo, en plena calle. Los servicios de emergencia que han acudido al lugar solo han podido certificar su muerte.

Al parecer, los agentes han encontrado un arma de fuego cerca de él, si bien no ha sido confirmado por las autoridades. En cualquier caso, han abierto una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido.